Küçüksu Kasrı Gezi Rehberi: İstanbul'da Üsküdar'ın İncisi Osmanlı İhtişamı Küçüksu Kasrı Sizi Bekliyor!

Küçüksu Kasrı, Boğaziçi'nin muhteşem manzarasına ev sahipliği yapar. Hem Avrupa yakasının hem de Anadolu yakasının panoramik görünümünü sunar. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birini sunan bu tarihi yapı, aynı zamanda fotoğrafçılar için de benzersiz bir mekan olmuştur.

Manzaranın yanı sıra, kasrın bahçesi de ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunar. İçerisindeki çeşitli bitkiler ve ağaçlar, kasrın çevresini bir cennete dönüştürür.