Küçüksu Kasrı Gezi Rehberi: İstanbul'da Üsküdar'ın İncisi Osmanlı İhtişamı Küçüksu Kasrı Sizi Bekliyor!
Küçüksu Kasrı Gezi Rehberi: İstanbul'da Üsküdar'ın İncisi Osmanlı İhtişamı Küçüksu Kasrı Sizi Bekliyor!
Küçüksu Kasrı, kendine has mimarisi ve nefes kesen manzarasıyla yüzyıllardır görenleri büyülemeye devam ediyor. Küçüksu Kasrı, İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar'ın huzur veren semtlerinden birinde yer alıyor. Osmanlı Dönemi'nin mirası Küçüksu Kasrı, inşa edildiği dönemlerde bir 'dinlenme mekanı' olarak hizmet vermişti...
Peki Küçüksu Kasrı nerede, nasıl gidilir? Küçüksu Kasrı'nda neler yapılır?
İşte bu eşsiz güzellik hakkında bilmeniz gerekenler...
Küçüksu Kasrı'nın Tarihi
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