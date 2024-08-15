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Küçüksu Kasrı Gezi Rehberi: İstanbul'da Üsküdar'ın İncisi Osmanlı İhtişamı Küçüksu Kasrı Sizi Bekliyor!

Küçüksu Kasrı Gezi Rehberi: İstanbul'da Üsküdar'ın İncisi Osmanlı İhtişamı Küçüksu Kasrı Sizi Bekliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 17:04

Küçüksu Kasrı, kendine has mimarisi ve nefes kesen manzarasıyla yüzyıllardır görenleri büyülemeye devam ediyor. Küçüksu Kasrı, İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar'ın huzur veren semtlerinden birinde yer alıyor. Osmanlı Dönemi'nin mirası Küçüksu Kasrı, inşa edildiği dönemlerde bir 'dinlenme mekanı' olarak hizmet vermişti...

Peki Küçüksu Kasrı nerede, nasıl gidilir? Küçüksu Kasrı'nda neler yapılır? 

İşte bu eşsiz güzellik hakkında bilmeniz gerekenler...

Küçüksu Kasrı'nın Tarihi

Küçüksu Kasrı'nın Tarihi

Küçüksu Kasrı'nın tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Sultan Abdülmecid döneminde, 1856-1857 yıllarında inşa edilen bu nadide yapı, dönemin ünlü mimarı Garabet Balyan ve oğlu Nigoğayos Balyan tarafından tasarlanmıştır. 

Küçüksu Kasrı, yaz aylarında saray mensupları tarafından kullanılan bir dinlenme mekanı olarak hizmet vermiştir.

Kasrın tarihi, aynı zamanda dönemin Osmanlı estetiğini yansıtır. Neoklasik ve barok stillerin etkisinde kalan kasır, zengin süslemeleri ve oyma detaylarıyla dönemin sanatsal anlayışını gözler önüne serer.

Mimarisi ve İç Dekorasyonu

Mimarisi ve İç Dekorasyonu

Küçüksu Kasrı'nın mimarisi, dikkat çeken bir özelliği. İki katlı olan bu yapı, dört cepheden de eşit boyutta görünür. Kasırın dış cephesi beyaz mermerlerle kaplanmıştır ve süslemelerde büyük bir titizlik göze çarpar.

İç dekorasyonunda ise Avrupa'dan ithal edilen çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Kristal avizeler, Sevr porselenleri ve Paris'ten getirtilen mobilyalarla süslenmiş iç mekan, görenleri kendine hayran bırakır.

Küçüksu Kasrı'nın Manzarası

Küçüksu Kasrı'nın Manzarası

Küçüksu Kasrı, Boğaziçi'nin muhteşem manzarasına ev sahipliği yapar. Hem Avrupa yakasının hem de Anadolu yakasının panoramik görünümünü sunar. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birini sunan bu tarihi yapı, aynı zamanda fotoğrafçılar için de benzersiz bir mekan olmuştur.

Manzaranın yanı sıra, kasrın bahçesi de ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunar. İçerisindeki çeşitli bitkiler ve ağaçlar, kasrın çevresini bir cennete dönüştürür.

Kasrın Bugünkü Kullanımı

Kasrın Bugünkü Kullanımı

1980'lerden bu yana Küçüksu Kasrı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde bir müze olarak hizmet vermektedir. Kasırın içindeki tüm eşyalar, döneminin özgün parçaları olarak korunmuştur ve ziyaretçilere sergilenmektedir.

Kasır aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve özel günler için de kullanılır. Nikahlar, özel toplantılar ve çeşitli kültürel etkinlikler için benzersiz bir mekan sunar.

Küçüksu Kasrı Ziyaret Bilgileri

Küçüksu Kasrı Ziyaret Bilgileri

Küçüksu Kasrı, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. 

Küçüksu Kasrı ziyaret saatleri aşağıdaki gibidir:

  • Kapalı Günler: Pazartesi

  • Gişe Açılış Saati: 09:00

  • Gişe Kapanış Saati: 17:30 

Küçüksu Kasrı ayrıca belirli günlerde ve saatlerde özel etkinliklerden dolayı kapalı olabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planlıyorsanız, önceden kontrol etmek önemlidir.

Ziyaret süresi genellikle bir saatten azdır, ancak manzaranın ve bahçenin keyfini çıkararak bu süreyi uzatabilirsiniz. Ayrıca, kasırın hemen yanındaki çay bahçesinde mola verip, çayınızı Boğaz manzarası eşliğinde yudumlayabilirsiniz.

Küçüksu Kasrı Giriş Ücreti 2024

Küçüksu Kasrı Giriş Ücreti 2024

Küçüksu Kasrı

  • Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 40 TL

  • Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 130 TL

  • İndirimli Bilet Fiyatı: 20 TL

Küçüksu Kasrı Mesire Alanı

  • Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 50 TL

  • Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 120 TL

  • İndirimli Bilet Fiyatı: 25  TL

Küçüksu Kasrı'nda müzekart geçerli mi?

Küçüksarı Kasrı'nda müzekart geçerlidir. Kasırları güncel tarihli müzekart ile ziyaret edebilirsiniz.

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