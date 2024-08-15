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Kovid Yasakları Bitiyor: Kuzey Kore 5 Yılın Ardından Kapılarını Turistlere Açıyor

Kovid Yasakları Bitiyor: Kuzey Kore 5 Yılın Ardından Kapılarını Turistlere Açıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 11:08

Kuzey Kore, Kovid pandemisinin etkisiyle beraber ülkeye yabancı turist girişini engellemişti. BBC'nin aktardığına göre, Kuzey Kore 5 yılın ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

Aralık 2024'ten itibaren Kuzey Kore, yabancı ziyaretçilere açık olacak.

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Kuzey Kore, 2020 yılında Kovid salgınından korunmak için sınırlarını kapatma kararı almıştı. 5 yıldır hiçbir turistin giremediği Kuzey Kore, Kovid tarihinin en sert uygulamalarına imza atmıştı.

Kuzey Kore, 2020 yılında Kovid salgınından korunmak için sınırlarını kapatma kararı almıştı. 5 yıldır hiçbir turistin giremediği Kuzey Kore, Kovid tarihinin en sert uygulamalarına imza atmıştı.

Yabancı turistlerin yanısıra kendi vatandaşlarının bile ülkesine girmesini yasaklayan Kuzey Kore, 5 yıldır ziyaretçi kabul etmiyordu.

2023'ün ikinci yarısında, Kuzey Kore dışındaki Koreli vatandaşların yeniden ülkelerine dönmeleri için uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

2023'ün ikinci yarısında, Kuzey Kore dışındaki Koreli vatandaşların yeniden ülkelerine dönmeleri için uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

BBC'nin aktardığına göre, Aralık 2024'te artık yabancı turistler de Kuzey Kore'ye ziyaret düzenleyebilecek.

İki tur operatörü, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" açıklamasında bulundu.

İki tur operatörü, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" açıklamasında bulundu.

Çin merkezli bir turizm acentasından 'turistlerin bu kış Samjiyon'a (Paektu Dağı bölgesi) gidebilecekleri söylendi” açıklaması yapıldı.

"Sosyalist ütopya" olarak tasarlanan Samjiyon kentinin resmen açılacağının duyurulduğu ancak diğer yerler için de resmi açıklama yapılacağının düşünüldüğü aktarıldı.

"Sosyalist ütopya" olarak tasarlanan Samjiyon kentinin resmen açılacağının duyurulduğu ancak diğer yerler için de resmi açıklama yapılacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Samjiyon'a erişim ise muhtemelen daha önce hiçbir Batılı turist tarafından kullanılmayan Çin'in kuzeyindeki bir kara kapısından sağlanacak.

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