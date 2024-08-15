Kovid Yasakları Bitiyor: Kuzey Kore 5 Yılın Ardından Kapılarını Turistlere Açıyor
Kovid Yasakları Bitiyor: Kuzey Kore 5 Yılın Ardından Kapılarını Turistlere Açıyor
Kuzey Kore, Kovid pandemisinin etkisiyle beraber ülkeye yabancı turist girişini engellemişti. BBC'nin aktardığına göre, Kuzey Kore 5 yılın ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Aralık 2024'ten itibaren Kuzey Kore, yabancı ziyaretçilere açık olacak.
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Kuzey Kore, 2020 yılında Kovid salgınından korunmak için sınırlarını kapatma kararı almıştı. 5 yıldır hiçbir turistin giremediği Kuzey Kore, Kovid tarihinin en sert uygulamalarına imza atmıştı.
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2023'ün ikinci yarısında, Kuzey Kore dışındaki Koreli vatandaşların yeniden ülkelerine dönmeleri için uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.
İki tur operatörü, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" açıklamasında bulundu.
"Sosyalist ütopya" olarak tasarlanan Samjiyon kentinin resmen açılacağının duyurulduğu ancak diğer yerler için de resmi açıklama yapılacağının düşünüldüğü aktarıldı.
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