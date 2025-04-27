onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Küçüklüğünle Karşılaşsan “Al Bunu Dinle, Büyüyünce Anlarsın” Diyeceğiniz 14 Şarkı

etiket Küçüklüğünle Karşılaşsan “Al Bunu Dinle, Büyüyünce Anlarsın” Diyeceğiniz 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 23:56

Küçükken belki de sadece melodisini sevdiğin şarkıların, büyüyüp daha anlamlı geldiğinde aslında neler kaçırdığını fark ettiğin an yaşanan şok duygusu size de tanıdık gelmiştir! Hayatın öğrettikleriyle daha da anlam kazanan birbirinden duygusal şarkılar için kaydırmaya devam edin...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hançer

2. Gel

3. Vay

4. Durum Leyla

5. Herkes Gider mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İçim Paramparça

7. İki Aşık

8. Sultan Süleyman

9. Biri Bana Gelsin

10. Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Çatı Katı

12. Mandalinalar

13. Söz Konusu Aşk

14. Sen Orda Yoksun

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın