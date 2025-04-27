Küçüklüğünle Karşılaşsan “Al Bunu Dinle, Büyüyünce Anlarsın” Diyeceğiniz 14 Şarkı
Küçükken belki de sadece melodisini sevdiğin şarkıların, büyüyüp daha anlamlı geldiğinde aslında neler kaçırdığını fark ettiğin an yaşanan şok duygusu size de tanıdık gelmiştir! Hayatın öğrettikleriyle daha da anlam kazanan birbirinden duygusal şarkılar için kaydırmaya devam edin...
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1. Hançer
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2. Gel
3. Vay
4. Durum Leyla
5. Herkes Gider mi?
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6. İçim Paramparça
7. İki Aşık
8. Sultan Süleyman
9. Biri Bana Gelsin
10. Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?
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11. Çatı Katı
12. Mandalinalar
13. Söz Konusu Aşk
14. Sen Orda Yoksun
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