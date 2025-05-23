Küçükken Akrabaları Tarafından Tacize Uğrayanların Anlattıkları Kan Dondurdu

Gerek görsel gerek yazılı basında aile içi cinsel taciz haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bir de özellikle ergenliğe adım atan çocukların maruz kaldıkları ve saflıkları veya iyi niyetleriyle o dönem anımsayamadıkları bazı taciz tipleri var. Bir X kullanıcısı da eniştesinin kendisini taciz ettiğini anlatınca bu 'şaka' adı altında yapılan cinsel tacizlere maruz kalan ya çevre baskısından dolayı sessiz kalan ya da bunun taciz olduğunu çok sonraları anımsayanlar başından geçenleri anlattı.