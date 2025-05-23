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Küçükken Akrabaları Tarafından Tacize Uğrayanların Anlattıkları Kan Dondurdu

Küçükken Akrabaları Tarafından Tacize Uğrayanların Anlattıkları Kan Dondurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2025 - 10:38

Gerek görsel gerek yazılı basında aile içi cinsel taciz haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bir de özellikle ergenliğe adım atan çocukların maruz kaldıkları ve saflıkları veya iyi niyetleriyle o dönem anımsayamadıkları bazı taciz tipleri var. Bir X kullanıcısı da eniştesinin kendisini taciz ettiğini anlatınca bu 'şaka' adı altında yapılan cinsel tacizlere maruz kalan ya çevre baskısından dolayı sessiz kalan ya da bunun taciz olduğunu çok sonraları anımsayanlar başından geçenleri anlattı.

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İlk paylaşım buydu...

İlk paylaşım buydu...
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Kendi yaşamasa da çevresinde şahit olanlar da yazdı.

Kendi yaşamasa da çevresinde şahit olanlar da yazdı.
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O yaşlarda çoğu kötü şeyin idrak edilememesine dem vuruldu.

O yaşlarda çoğu kötü şeyin idrak edilememesine dem vuruldu.
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Tacize uğrayanların ise anlattıkları şöyle;

Tacize uğrayanların ise anlattıkları şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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