Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kız Okulları" Çıkışına Tepkiler Dinmiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söylemleri ve politikalarıyla muhalif kesimin en çok tepki gösterdiği bakanlardan biri. Kız çocuklarının okula gönderilmemesinin nedenlerinden birinin okullarda karma eğitim olduğunu iddia eden Tekin, bunu önlemek için kız okulları açılabileceğini vurguladı. Bakan tepkilerin odağına yerleşti.
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Tekin'in sözleri şöyle;
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Bu sözler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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