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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kız Okulları" Çıkışına Tepkiler Dinmiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kız Okulları" Çıkışına Tepkiler Dinmiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.05.2025 - 10:54

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söylemleri ve politikalarıyla muhalif kesimin en çok tepki gösterdiği bakanlardan biri. Kız çocuklarının okula gönderilmemesinin nedenlerinden birinin okullarda karma eğitim olduğunu iddia eden Tekin, bunu önlemek için kız okulları açılabileceğini vurguladı. Bakan tepkilerin odağına yerleşti.

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Tekin'in sözleri şöyle;

Tekin'in sözleri şöyle;

'Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum, oluyor. O zaman veliyi ikna etmek için biz, kız okulları da açabilmeliyiz.'

Bu sözler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Bu sözler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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