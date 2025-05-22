AKP'li Nihat Zeybekçi'nin Kiraları 5 Bin Lira Sanması Sosyal Medyanın Diline Düştü
2013-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı ve öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nihat Zeybekçi Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğuydu. Ekonomi ve genel siyaset üzerine sorulan soruları yanıtlayan Zeybekçi emekli maaşları ve asgari ücret üzerine de konuştu. Konuşmanın en çok dikkat çeken bölümü ise eski ekonomi bakanının kiralardan örnek verirken 5 bin lira ifadesini kullanması oldu.
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Türkiye bir süredir dünya tarihinde az görülen bir barınma kriziyle karşı karşıya.
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Durum böyleyken Zeybekçi'nin kira örneği ise çokça konuşuldu.
Tabii hali hazırda kira sorunu olan ülkemizin timeline'ı da bu ifadelere sessiz kalmadı.
İronik tepkiler geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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zeka 2 gram olunca
Maşallah maşallah, kafa küçük ama nasıl da çalışıyor, tıpkı yüzölçümü küçük ama refah düzeyi yüksek ülkeler gibi
AKP yine halktan kopuk elitlere gerekli cevabı vermiş! :)