Aile ve Çevre Baskısıyla Tesettüre Giren Kadın Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde
Tesettür meselesi ülkemizde dini bir konudan çok daha fazlası. İşin siyasi, sosyolojik ve kişisel olarak pek çok farklı tartışma noktası var. Son yıllarda popüler TV dizileriyle de sürekli ısıtılan bu konu bu kez X anasayfasını domine etti. İstanbul Ansiklopedisi dizisindeki bir karakter üzerinden çıkan tartışmaya yüzlerce yorum geldi.
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Netflix'in yerli yapımlarından İstanbul Ansiklopedisi epey konuşulmuştu.
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Bir X kullanıcısı da Zehra karakterini gerçekçi bulmadı.
Bu görüşe karşı çıkan uzun bir paylaşım geldi.
Bir X kullanıcısı bu floodunda hem kendi hemde çevresindeki insanların yaşadıklarını aktardı.
Oda arkadaşını anlattı.
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Tabii bu tartışmayı daha da alevlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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