Aile ve Çevre Baskısıyla Tesettüre Giren Kadın Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde

Tesettür meselesi ülkemizde dini bir konudan çok daha fazlası. İşin siyasi, sosyolojik ve kişisel olarak pek çok farklı tartışma noktası var. Son yıllarda popüler TV dizileriyle de sürekli ısıtılan bu konu bu kez X anasayfasını domine etti. İstanbul Ansiklopedisi dizisindeki bir karakter üzerinden çıkan tartışmaya yüzlerce yorum geldi.