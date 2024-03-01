Küçük Şeylerden Mutlu Olmayı Biliyor musun?
Küçük Şeylerden Mutlu Olmayı Biliyor musun?
Hayatta mutlu olabileceğimiz pek çok şey var. Kimi pahalı hediye aldığında mutlu olur, kimi ise bir kuşun keyif dolu ötüşünü duyduğunda... Peki sen küçük şeylerden mutlu olmayı biliyor musun? Cevabı en az senin kadar merak ediyoruz!
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1. Sence bir günün en güzel anı ne zaman olur?
2. Stresli bir günün ardından kendini nasıl rahatlatırsın?
3. Gün içinde hangi küçük detaylar seni keyiflendirir?
4. Yaptığın hangi tatilde çok mutlu olmuştun?
5. Kötü bir gün geçiriyorsun diyelim. Keyfini yerine getirmek için yapacağın ilk şey ne olur?
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6. Birisi seni neyin mutlu ettiğini sorduğunda, en çok neyi anlatırsın?
7. Şu manzaralardan birini seç!
8. Son soru! Şu an bu testi çözerken telefonuna bir bildirim geldi ve bir mesaj aldın diyelim. Mesajı görünce çok mutlu oldun. Nasıl bir mesaj olabilir? 🤔
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