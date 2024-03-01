Hayatta mutlu olabileceğimiz pek çok şey var. Kimi pahalı hediye aldığında mutlu olur, kimi ise bir kuşun keyif dolu ötüşünü duyduğunda... Peki sen küçük şeylerden mutlu olmayı biliyor musun? Cevabı en az senin kadar merak ediyoruz!