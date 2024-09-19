Kuaförlerin Vergi Ödememek İçin Bulduğu Yöntemlere Müşteri Tepkili

Türkiye'de vergi adaletsizliği yıllardır tartışılan bir konu. Milyar dolarları silinen dev firmalar, birkaç yıl içinde servetine servet katıp ceza almayanlar daha fazla göz önünde olsa da bazı güzellik merkezleri, kuaförler de zorunlu nakit uygulamasıyla vergi yükünü tek başına sabit gelirlinin sırtına yüklemeye başladı bile.