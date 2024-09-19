Kuaförlerin Vergi Ödememek İçin Bulduğu Yöntemlere Müşteri Tepkili
Kuaförlerin Vergi Ödememek İçin Bulduğu Yöntemlere Müşteri Tepkili
Türkiye'de vergi adaletsizliği yıllardır tartışılan bir konu. Milyar dolarları silinen dev firmalar, birkaç yıl içinde servetine servet katıp ceza almayanlar daha fazla göz önünde olsa da bazı güzellik merkezleri, kuaförler de zorunlu nakit uygulamasıyla vergi yükünü tek başına sabit gelirlinin sırtına yüklemeye başladı bile.
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Bir Twitter kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.
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Sadece kuaförler değil fatura kesmeyen diğer esnaf da dikkatlerden kaçmıyor.
Ekonomist İris Cebe de vatandaş olarak aksiyon almamız gerektiğini söyledi.
Doktorlar da şikayet edilen kişilerden...
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siyasal islamdan baska bir amacları olmadığı ve sağlık , hukuk , eğitim vb tüm alanlarda sadece kendi adamlarını yerlestirme amacında oldukları için bugune k... Devamını Gör
bu nakit olayı çok sıkıntılı tüm is yerleri bunu yapıyor ödemem gereken tutar 100-200 lira olsa neyse kimse 3-4 bin lira nakit taşımaz
Herkes imkanı kadar çalıyor.