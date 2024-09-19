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Kuaförlerin Vergi Ödememek İçin Bulduğu Yöntemlere Müşteri Tepkili

Kuaförlerin Vergi Ödememek İçin Bulduğu Yöntemlere Müşteri Tepkili

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.09.2024 - 10:36

Türkiye'de vergi adaletsizliği yıllardır tartışılan bir konu. Milyar dolarları silinen dev firmalar, birkaç yıl içinde servetine servet katıp ceza almayanlar daha fazla göz önünde olsa da bazı güzellik merkezleri, kuaförler de zorunlu nakit uygulamasıyla vergi yükünü tek başına sabit gelirlinin sırtına yüklemeye başladı bile.

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Bir Twitter kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.
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Sadece kuaförler değil fatura kesmeyen diğer esnaf da dikkatlerden kaçmıyor.

Sadece kuaförler değil fatura kesmeyen diğer esnaf da dikkatlerden kaçmıyor.
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Ekonomist İris Cebe de vatandaş olarak aksiyon almamız gerektiğini söyledi.

Ekonomist İris Cebe de vatandaş olarak aksiyon almamız gerektiğini söyledi.
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Doktorlar da şikayet edilen kişilerden...

Doktorlar da şikayet edilen kişilerden...
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selçuk yalçın

siyasal islamdan baska bir amacları olmadığı ve sağlık , hukuk , eğitim vb tüm alanlarda sadece kendi adamlarını yerlestirme amacında oldukları için bugune k... Devamını Gör

ŞULE UÇAN

bu nakit olayı çok sıkıntılı tüm is yerleri bunu yapıyor ödemem gereken tutar 100-200 lira olsa neyse kimse 3-4 bin lira nakit taşımaz

serdar veya serdar

Herkes imkanı kadar çalıyor.