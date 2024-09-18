Dışarıya Kapalı Olduğu İçin Merak Edilen İncirlik Askeri Üssünden Görüntüler

Adana'nın İncirlik semtinde 1952 yılından beri bulunan İncirlik Hava Üssü, ABD ve Nato'nun bölgedeki en kritik merkezlerinden biri. Personel dışında dış dünyaya kapalı olan 3320 dönümlük üste askeri personelin kaldığı lojmanlar da mevcut. Ancak bu lojmanlar zamanla bir Amerikan şehri haline gelmiş durumda.