Dışarıya Kapalı Olduğu İçin Merak Edilen İncirlik Askeri Üssünden Görüntüler
Dışarıya Kapalı Olduğu İçin Merak Edilen İncirlik Askeri Üssünden Görüntüler
Adana'nın İncirlik semtinde 1952 yılından beri bulunan İncirlik Hava Üssü, ABD ve Nato'nun bölgedeki en kritik merkezlerinden biri. Personel dışında dış dünyaya kapalı olan 3320 dönümlük üste askeri personelin kaldığı lojmanlar da mevcut. Ancak bu lojmanlar zamanla bir Amerikan şehri haline gelmiş durumda.
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Üssün giriş kısmı bu şekilde.
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Evler de klasik Amerikan mimarisi esintileri taşıyor.
Sadece lojmanların olduğu evler değil ticari işletmeler de mevcut.
Bahçe ve park gibi olanaklar da var.
Üssün içinde bir Nasreddin Hoca heykeli de bulunuyor.
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İçeride büyük marketler ve ABD'den gelen ürünler de var.
Restoran fiyatları şu şekilde...
Film ve dizilerden aşina olduğumuz geniş sokaklar var.
Boş zaman aktiviteleri için mekanlar da kurulmuş.
Farklı ihtiyaçlara yönelik işletmeler de var.
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Farklı sahaların olduğu spor tesisleri de personele hizmet vermekte.
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Müstakil evler, bowling salonları, mağazalar, evlatlık verilen çocuklar, aile dinamikleri, spor salonları, marketler. Say say bitmez.
Avrupalılar bunu görürse, kıskançlıktan renk değiştirecekler, bukalemun gibi olacaklar.