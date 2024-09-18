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CHP Liderliği Koruyor! Genel Seçim Anketine Göre Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor?

CHP Liderliği Koruyor! Genel Seçim Anketine Göre Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.09.2024 - 17:46

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri CHP'nin uzun yıllar sonra birinci olduğu Ak Parti'nin kuruluşundan beri liderliği kaybettiği önemli bir siyasi olay olarak yerini aldı. Uzmanlara göre ekonomideki durum Ak Parti'nin liderliği geri alması ihtimalini güçsüzleştiren etmenlerden.

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SER-AR Araştırma ise yaptığı son ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.

SER-AR Araştırma ise yaptığı son ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.

CHP %32.4 ile birinci parti konumunda.

CHP %32.4 ile birinci parti konumunda.

Ak Parti ise %27.5 ile ikinciliği koruyor.

Ak Parti ise %27.5 ile ikinciliği koruyor.

Dervişoğlu yönetimiyle yenilenen İYİ Parti'deki erime sürerken Zafer Partisi, Yeniden Refah ve TİP'in yükselişi anketin çarpıcı sonuçlarından.

Dervişoğlu yönetimiyle yenilenen İYİ Parti'deki erime sürerken Zafer Partisi, Yeniden Refah ve TİP'in yükselişi anketin çarpıcı sonuçlarından.

Araştırma şirketinin notu ise şöyle;

Araştırma şirketinin notu ise şöyle;

*AK Parti'den, MHP ve Yeniden Refah Partisi'ne,

*CHP'den, TİP ve Zafer Partisi'ne,

*İYİ Parti'den, CHP ve Zafer Partisi'ne geçişler gözlenmektedir.

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