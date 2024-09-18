CHP Liderliği Koruyor! Genel Seçim Anketine Göre Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri CHP'nin uzun yıllar sonra birinci olduğu Ak Parti'nin kuruluşundan beri liderliği kaybettiği önemli bir siyasi olay olarak yerini aldı. Uzmanlara göre ekonomideki durum Ak Parti'nin liderliği geri alması ihtimalini güçsüzleştiren etmenlerden.