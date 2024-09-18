CHP Liderliği Koruyor! Genel Seçim Anketine Göre Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor?
CHP Liderliği Koruyor! Genel Seçim Anketine Göre Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor?
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SER-AR Araştırma ise yaptığı son ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.
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CHP %32.4 ile birinci parti konumunda.
Ak Parti ise %27.5 ile ikinciliği koruyor.
Dervişoğlu yönetimiyle yenilenen İYİ Parti'deki erime sürerken Zafer Partisi, Yeniden Refah ve TİP'in yükselişi anketin çarpıcı sonuçlarından.
Araştırma şirketinin notu ise şöyle;
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