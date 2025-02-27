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Kristof Kolomb’un Keşfettiği Zaman Amerika’yı Keşfetmekten Daha Çok Keyif Aldığı 15 Şarkı

etiket Kristof Kolomb’un Keşfettiği Zaman Amerika’yı Keşfetmekten Daha Çok Keyif Aldığı 15 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 21:57

Keşfetmek güzel ama biraz müzik olsa daha da güzel olurdu öyle değil mi? İşte hem kaşif duygularınızı coşturacak hem de kulaklarınız pasını silecek o şarkılar...

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1. Who Are You - Hansmann & Klausing

2. Underground - Mariama

3. You & I - Dabeull

4. YMA - Boozoo Bajou

5. Karaköy - Brazilian Girls

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6. Smug - Poliça

7. Love Was My Alibi - Kristoffer Fogelmark

8. SCREAM - Grimes ft. Aristophanes

9. Why Why - Zubi feat. Anatu

10. Utopia & Dystopia (The Earth is on Fire) - YACHT

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11. Sin Palabras - Radio Tarifa

12. Setareh Soheil - Marjan Farsad

13. A War Is Coming - Jeanne Added

14. Mother - Danzig

15. Go - The Chemical Brothers

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Lisa Campton
Lisa Campton
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