Kristof Kolomb’un Keşfettiği Zaman Amerika’yı Keşfetmekten Daha Çok Keyif Aldığı 15 Şarkı
Kristof Kolomb’un Keşfettiği Zaman Amerika’yı Keşfetmekten Daha Çok Keyif Aldığı 15 Şarkı
Keşfetmek güzel ama biraz müzik olsa daha da güzel olurdu öyle değil mi? İşte hem kaşif duygularınızı coşturacak hem de kulaklarınız pasını silecek o şarkılar...
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1. Who Are You - Hansmann & Klausing
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2. Underground - Mariama
3. You & I - Dabeull
4. YMA - Boozoo Bajou
5. Karaköy - Brazilian Girls
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6. Smug - Poliça
7. Love Was My Alibi - Kristoffer Fogelmark
8. SCREAM - Grimes ft. Aristophanes
9. Why Why - Zubi feat. Anatu
10. Utopia & Dystopia (The Earth is on Fire) - YACHT
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11. Sin Palabras - Radio Tarifa
12. Setareh Soheil - Marjan Farsad
13. A War Is Coming - Jeanne Added
14. Mother - Danzig
15. Go - The Chemical Brothers
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