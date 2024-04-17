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Kredi Kartlarına Bir Uyarı da Fitch'ten Geldi: "Bankalar İçin Risk"

Kredi Kartlarına Bir Uyarı da Fitch'ten Geldi: "Bankalar İçin Risk"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 14:36

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi kartlarındaki borçların, faizlerde daha yükseliş ve kredi koşullarında daha da sıkılaşma halinde ekonomik büyümenin de hız kesmesiyle bankaları için risk oluşturabileceğini belirtti.

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Fitch Ratings, "Hanehalkları enflasyonist ortamda alımlarını öne çekmek ve taksitlerle alım maliyetlerini aylara yaymak amacıyla kredi kartı kullanımlarını kayda değer şekilde artırdılar" değerlendirmesiyle risk oluşturduğunu belirtti.

Fitch Ratings, "Hanehalkları enflasyonist ortamda alımlarını öne çekmek ve taksitlerle alım maliyetlerini aylara yaymak amacıyla kredi kartı kullanımlarını kayda değer şekilde artırdılar" değerlendirmesiyle risk oluşturduğunu belirtti.

BloombergHT'nin aktardığı raporda, düzenlemeler ve önlemlere karşın Mayıs 2023 seçimleri sonrası artan kredi kartı harcamalarına dikkat çekildi.

"Harcamalar öne çekildi"

"Harcamalar öne çekildi"

Merkez Bankası’nın krediler ve kartlar tarafında koşulları sıkılaştırmasına rağmen 2023 yılında yüzde 162 oranında büyüme gösteren harcamaların enflasyon ve kredi büyümesinin üzerinde olmasına vurgu yapılırken, 'Hanehalkı, enflasyonist ortamda alışverişlerini öne çekmek ve taksitle ödeme yaparak satın alma maliyetlerini birkaç aya yaymak için kredi kartı kullanımını önemli ölçüde artırttı' denildi.

"Bankalara risk oluşturuyor"

"Bankalara risk oluşturuyor"

Merkez Bankası'nın, tüketici ve kredi kartı kredilerindeki büyümeyi soğutmak için hedeflenen banka düzenlemelerinin yardımıyla daha sıkı finansal koşullar uygulaması beklenirken, koşulların artan harcamalar nedeniyle bankalara yönelik risk oluşturduğu belirtildi.

Merkez Bankası, kredi kartlarına dikkat çekmişti.

Merkez Bankası, sıkılaştırma düzenlemelerine yönelik hamlelerini hızlandırmıştı.

2023'ten bu yana harcamalar da yakından izleniyor.

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