Kredi Kartlarına Bir Uyarı da Fitch'ten Geldi: "Bankalar İçin Risk"
Kredi Kartlarına Bir Uyarı da Fitch'ten Geldi: "Bankalar İçin Risk"
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi kartlarındaki borçların, faizlerde daha yükseliş ve kredi koşullarında daha da sıkılaşma halinde ekonomik büyümenin de hız kesmesiyle bankaları için risk oluşturabileceğini belirtti.
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Fitch Ratings, "Hanehalkları enflasyonist ortamda alımlarını öne çekmek ve taksitlerle alım maliyetlerini aylara yaymak amacıyla kredi kartı kullanımlarını kayda değer şekilde artırdılar" değerlendirmesiyle risk oluşturduğunu belirtti.
"Harcamalar öne çekildi"
"Bankalara risk oluşturuyor"
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