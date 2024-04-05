Merkez Bankası'ndan Cuma Gecesi Kararları: Kredi Kartı Faizleri Yükseldi
Merkez Bankası'ndan Cuma Gecesi Kararları: Kredi Kartı Faizleri Yükseldi
Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar dizisi açıkladı. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzarken, menkul kıymet tesis oranları değişti ve 5 gün önce artırılan kredi kartı faizlerinde de yeni artırım geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri açıkladı.
Döviz Dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.
Bankaların menkul kıymet tesis oranları da değişti.
Kredi kartı faizleri de yükseltildi.
Böylelikle 1 Nisan'da kredi kartı işlemlerinde değiştirilmeyen "aylık azami akdi faiz oranı" yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e çıktı.
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