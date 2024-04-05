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Merkez Bankası'ndan Cuma Gecesi Kararları: Kredi Kartı Faizleri Yükseldi

Merkez Bankası'ndan Cuma Gecesi Kararları: Kredi Kartı Faizleri Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.04.2024 - 00:29

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar dizisi açıkladı. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzarken, menkul kıymet tesis oranları değişti ve 5 gün önce artırılan kredi kartı faizlerinde de yeni artırım geldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri açıkladı.

Döviz Dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.

Döviz Dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.

TCMB'nin 'TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' değişiklik yapıldı.

KKM hesabında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler yani vatandaşlar 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Şirket hesaplarında bir değişiklik olmadı.

Bankaların menkul kıymet tesis oranları da değişti.

Bankaların menkul kıymet tesis oranları da değişti.

Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında;

  • Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine,

  • Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına

karar verildi. 'Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır' denildi.

Kredi kartı faizleri de yükseltildi.

Kredi kartı faizleri de yükseltildi.

Kredi kartı işlemlerinde, 1 Nisan'da yükseltilen nakit çekim hariç uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Oran hesaplamasında aylık referans oranına 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenecek.

Ayrıca, yabancı para üzerinden kredi kartı işlemlerindeki faizler de yüzde 2,93'ten yüzde 3,40'a çıkarıldı.

Böylelikle 1 Nisan'da kredi kartı işlemlerinde değiştirilmeyen "aylık azami akdi faiz oranı" yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e çıktı.

Böylelikle 1 Nisan'da kredi kartı işlemlerinde değiştirilmeyen "aylık azami akdi faiz oranı" yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e çıktı.

1 Nisan'da da nakit çekimde uygulanan Kasım 2023'ten bu yana değiştirilmeyen faizler artırılmıştı.

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