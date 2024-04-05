Merkez Bankası'ndan Cuma Gecesi Kararları: Kredi Kartı Faizleri Yükseldi

TCMB'nin 'TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' değişiklik yapıldı.

KKM hesabında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler yani vatandaşlar 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Şirket hesaplarında bir değişiklik olmadı.