KPSS Ön Lisans Sınavında İlginç Olay: Tişörtü Yüzünden Sınava Üstü Çıplak Girdi

KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl da çeşitli ilginç olaylara sahne oldu. Binlerce adayın katıldığı sınavda bazı kişiler sınavı kaçırırken, bazıları ise çeşitli aksiliklerle karşılaştı. Ancak, bu yıl yaşanan bir olay diğerlerinden oldukça farklıydı.