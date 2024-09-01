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KPSS Ön Lisans Sınavında İlginç Olay: Tişörtü Yüzünden Sınava Üstü Çıplak Girdi

KPSS Ön Lisans Sınavında İlginç Olay: Tişörtü Yüzünden Sınava Üstü Çıplak Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 15:52

KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl da çeşitli ilginç olaylara sahne oldu. Binlerce adayın katıldığı sınavda bazı kişiler sınavı kaçırırken, bazıları ise çeşitli aksiliklerle karşılaştı. Ancak, bu yıl yaşanan bir olay diğerlerinden oldukça farklıydı.

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Sınav günü, Twitter'da paylaşılan bir iddiaya göre, bir aday giymeyi tercih ettiği tişört yüzünden sınava alınmayacaktı. Bu durumun ardından genç aday, giymekte olduğu tişörtü çıkartarak sınava üstü çıplak girmek zorunda kaldı.

Sınav günü, Twitter'da paylaşılan bir iddiaya göre, bir aday giymeyi tercih ettiği tişört yüzünden sınava alınmayacaktı. Bu durumun ardından genç aday, giymekte olduğu tişörtü çıkartarak sınava üstü çıplak girmek zorunda kaldı.

Aday, tişörtünün fotoğrafını paylaşarak, "KPSS'ye çıplak giren ilk öğrenci ben olabilirim. Bana bu tişörtü soydurdular," şeklinde bir not düştü.

Aday, tişörtünün fotoğrafını paylaşarak, "KPSS'ye çıplak giren ilk öğrenci ben olabilirim. Bana bu tişörtü soydurdular," şeklinde bir not düştü.

İşte adayın sınava üstü çıplak girmesine neden olan o tişörtü👇

İşte adayın sınava üstü çıplak girmesine neden olan o tişörtü👇
twitter.com

Genç aday ardından esprili bir dille, “Bana teşekkür borçlusunuz. Milletin dikkati dağıldı, rakip eledim” yazdı.

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Orçun

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M.H.

Ee yani hak etmişsin. Belli ki özellikle tercih etmişsin o kıyafeti