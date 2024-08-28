Dolandırıcıların Yeni Hedefi Üniversite Öğrencileri: Burs Veren 'Sahte Vakıflara' Dikkat!
Dolandırıcıların Yeni Hedefi Üniversite Öğrencileri: Burs Veren 'Sahte Vakıflara' Dikkat!
Dolandırıcıların yeni hedefi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler oldu. Öğrencilerin burs aradığı dönemde sahte vakıf isimleriyle öğrencilere ulaşan dolandırıcılar, öğrencilerin bilgilerini çalıyor. Öğrenciler adına hesap açılarak yasa dışı faaliyetler düzenliyorlar. Peki sahte vakıflar nasıl anlaşılır?
Sahte vakıfların isimleri neler?
Kaynak: Sabah / Barış Şimşek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcıların yeni hedefi, burs arayan üniversite öğrencileri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, öğrencilerin bilgileriyle hesap açarak yasa dışı işlemlerde kullanıyor.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in aktardığı habere göre, isimlerine hesap açılan öğrenciler, durumu fark ettiklerinde ise çok geç olabiliyor.
Dolandırıcılara ait olan sahte vakıf isimleri ise şu şekilde;
"Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve babamdan çeşitli kişisel bilgiler istediler. Kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi talep ettiler"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki sahte vakıflar nasıl anlaşılır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın