Dolandırıcıların Yeni Hedefi Üniversite Öğrencileri: Burs Veren 'Sahte Vakıflara' Dikkat!

Öncelikle öğrencilerin güvenmedikleri hiçbir web sitesine veya kişiye özel bilgilerini göndermemesi gerekiyor.

Ciddi vakıfların veya derneklerin, sosyal medya ya da telefon üzerinden şifre veya doğrulama kodu istemeyeceği belirtiliyor.

Eğer adınıza bir hesap açılmışsa, ilgili kurumla iletişime geçip hesabın kapatılmasını talep etmeli ve suç duyurusunda bulunmalısınız.