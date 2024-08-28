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Dolandırıcıların Yeni Hedefi Üniversite Öğrencileri: Burs Veren 'Sahte Vakıflara' Dikkat!

Dolandırıcıların Yeni Hedefi Üniversite Öğrencileri: Burs Veren 'Sahte Vakıflara' Dikkat!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 11:44

Dolandırıcıların yeni hedefi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler oldu. Öğrencilerin burs aradığı dönemde sahte vakıf isimleriyle öğrencilere ulaşan dolandırıcılar, öğrencilerin bilgilerini çalıyor. Öğrenciler adına hesap açılarak yasa dışı faaliyetler düzenliyorlar. Peki sahte vakıflar nasıl anlaşılır?

Sahte vakıfların isimleri neler?

Kaynak: Sabah / Barış Şimşek

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Dolandırıcıların yeni hedefi, burs arayan üniversite öğrencileri oldu.

Dolandırıcıların yeni hedefi, burs arayan üniversite öğrencileri oldu.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala, üniversite öğrencileri burs arayışı içerisine girdi. Çeşitli vakıfların burslarına başvuran öğrencileri ise yeni bir tehlike bekliyor.

Sahte vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, öğrencilerin bilgileriyle hesap açarak yasa dışı işlemlerde kullanıyor.

Sahte vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, öğrencilerin bilgileriyle hesap açarak yasa dışı işlemlerde kullanıyor.

Öğrencilerin gerçek bir vakıf sanarak bilgilerini vermesi üzerine dolandırıcılar, öğrenciler adına elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açıyor. Bu hesaplar ise yasadışı kumar parası transferinde kullanılıyor.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in aktardığı habere göre, isimlerine hesap açılan öğrenciler, durumu fark ettiklerinde ise çok geç olabiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in aktardığı habere göre, isimlerine hesap açılan öğrenciler, durumu fark ettiklerinde ise çok geç olabiliyor.

Dolandırıcıların açtığı bu hesap üzerinden yapılan işlemlerin sorumluluğu, öğrenciye ait oluyor. Hesap daha sonra kapatılsa bile, yapılan işlemler öğrenci adına yapılmış gibi görünüyor.

Dolandırıcılara ait olan sahte vakıf isimleri ise şu şekilde;

Dolandırıcılara ait olan sahte vakıf isimleri ise şu şekilde;

  • Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV),

  • Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK),

  • Meltem Vakfı (MELVAK),

  • Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI),

  • Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK),

  • Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı,

  • Yüce Kültür Vakfı,

  • Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu

"Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve babamdan çeşitli kişisel bilgiler istediler. Kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi talep ettiler"

"Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve babamdan çeşitli kişisel bilgiler istediler. Kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi talep ettiler"

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler, sahte vakıfların öncelikle bilgilerini aldığını, daha sonra bir miktar ücret ödemesi talep edildiğini bildiriyor.

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Peki sahte vakıflar nasıl anlaşılır?

Peki sahte vakıflar nasıl anlaşılır?

Öncelikle öğrencilerin güvenmedikleri hiçbir web sitesine veya kişiye özel bilgilerini göndermemesi gerekiyor.

Ciddi vakıfların veya derneklerin, sosyal medya ya da telefon üzerinden şifre veya doğrulama kodu istemeyeceği belirtiliyor.

Eğer adınıza bir hesap açılmışsa, ilgili kurumla iletişime geçip hesabın kapatılmasını talep etmeli ve suç duyurusunda bulunmalısınız.

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