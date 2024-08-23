KPSS Sonuçlarının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Adaylardan En Komik Tweetler
KPSS Sonuçlarının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Adaylardan En Komik Tweetler
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1. Bazı adaylar üzüntülerini bir kenara bırakıp, ailelerine ne hesap vereceklerinin derdine düştü.
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2. Tabii yalnızca hayal kırıklığı yaşayanlar olmadı, bazıları da sevincini sosyal medyada coşkuyla paylaştı.
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Torpil savaşları başlasın o zaman, mülakatlarda herkese başarılar
Menzil Tayfa dan yer kalırsa atanırsınız. Haydi hayırlı tıraşlar... (!) (Ali DESİDERO)