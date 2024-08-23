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KPSS Sonuçlarının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Adaylardan En Komik Tweetler

KPSS Sonuçlarının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Adaylardan En Komik Tweetler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 11:54

ÖSYM'nin KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurmasıyla birlikte, adayların yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada mizah dolu paylaşımlara dönüştü. 

İşte KPSS sonuçlarının bünye üzerinde yarattığı üzüntüyü esprili bir dille yorumlayan adaylardan Twitter'dan derlediğimiz en komik tweetleri 👇

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1. Bazı adaylar üzüntülerini bir kenara bırakıp, ailelerine ne hesap vereceklerinin derdine düştü.

2. Tabii yalnızca hayal kırıklığı yaşayanlar olmadı, bazıları da sevincini sosyal medyada coşkuyla paylaştı.

2. Tabii yalnızca hayal kırıklığı yaşayanlar olmadı, bazıları da sevincini sosyal medyada coşkuyla paylaştı.
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