KPSS Sonuçları Açıklandı mı? 2024 KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı

KPSS sınavına katılan adaylar sonuçların kaç yıl süreyle geçerli olduğunu merak ediyor. KPSS sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Öğretmen adayları için bu süre aynı değil. Öğretmen adayları için geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlı olacak.

Yeni bir KPSS sınavı yapılmadığı takdirde, mevcut sonuçlar bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini sürdürecek.