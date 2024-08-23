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KPSS Sonuçları Açıklandı mı? 2024 KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı

KPSS Sonuçları Açıklandı mı? 2024 KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 10:58

Merakla beklenen 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Peki; 2024 KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır? Sınav sonuçları kaç yıl geçerli? KPSS Tercihleri Ne Zaman? İşte sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

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KPSS Sonuçları Açıklandı mı? KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır?

KPSS Sonuçları Açıklandı mı? KPSS Sonuçlarına Nasıl, Nereden Bakılır?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyuruya göre KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

2024-KPSS Lisans Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler İçin Tıklayınız

KPSS Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS sınavına katılan adaylar sonuçların kaç yıl süreyle geçerli olduğunu merak ediyor. KPSS sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Öğretmen adayları için bu süre aynı değil. Öğretmen adayları için geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlı olacak.

Yeni bir KPSS sınavı yapılmadığı takdirde, mevcut sonuçlar bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini sürdürecek.

2024 KPSS Sınav Tarihleri

2024 KPSS Sınav Tarihleri

Bu yılki KPSS sınavları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:  

  • KPSS Ön Lisans Sınavı: 1 Eylül 2024 

  • KPSS Ortaöğretim Sınavı: 15 Eylül 2024 

  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Tercihleri Ne Zaman?

KPSS Tercihleri Ne Zaman?

KPSS 2024 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih tarihlerine odaklanmış durumda. 

Ancak KPSS tercihleri ve tercih kılavuzu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. 

Tercih takvimi ve kılavuzu yayımlandığında gelişmeleri ÖSYM'nin resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

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