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ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) Şifresi Nasıl Alınır? Aday Şifresini Unutanlara Adım Adım Şifre Değişikliği

ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) Şifresi Nasıl Alınır? Aday Şifresini Unutanlara Adım Adım Şifre Değişikliği

ÖSYM
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 13:40

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Ağustos Salı günü milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Biz de şifresini unutan veya kaybeden adaylar için ÖSYM, AİS şifre yenileme ve değiştirme adımlarını inceledik. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir?

İşte, ÖSYM AİS şifresi almanın yolu...

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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024 ÖSYM sonuçları açıklandı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024 ÖSYM sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM sistemine giriş için gerekli şifrenin değiştirilmesi ve yenilenmesi öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında yer aldı. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen sınava giren adayların  https://ais.osym.gov.tr ​ adresine giriş yapmaları için ÖSYM şifresine sahip olamaları gerekiyor. Peki ÖSYM Aday Şifresi nasıl alınır? 👇

Aday Şifresi Nedir, Ne Demek?

Aday Şifresi Nedir, Ne Demek?

ÖSYM aday şifresi, adayların özel sorularına yanıt verme veya aday adına hareket etme yeteneğine sahip olan kişilerin bu eylemleri gerçekleştirmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. 

ÖSYM tarafından yürütülen tüm sınavlarda bu şifrenin kullanılması zorunludur. İlk şifrelerini henüz almayan adayların, bu şifreyi alabilmek için başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir. Bu şifreler, adaylara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Başvuru Merkezleri tarafından verilen bu şifre , aday tarafından sisteme ilk girişte değiştirilebilir.  Bu şifreler korumalıdır ve başka biri tarafından değiştirilemez Bu şifreyi aday dışında kimse göremez, bilemez ve saklayamaz.

ÖSYM AİS Şifresi Nasıl Alınır?

ÖSYM AİS Şifresi Nasıl Alınır?

ÖSYM sisteminde ilk kez tanımlanacak olan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezleri'nden edinebilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) resmi internet sitesi üzerinden ziyaret ederek 'e-Devlet İle Kayıt Ol' butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sayede kaydınızı tamamlayabilir ve AİS üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. 

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM AİS Değiştirme ve Yenileme İşlemleri

ÖSYM AİS Değiştirme ve Yenileme İşlemleri

ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına erişim için şifre yenilemek ya da değiştirmek isterseniz, 

  • T.C. kimlik numarası ve ekranda görünen güvenlik numarası gerekmektedir. 

  • Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi önemlidir. 

  • Şifre oluşturma aşamasında ise, bir güvenlik sorusu ve bu sorunun cevabı belirlenmelidir. 

  • Bu bilgilerin tamamlanmasının ardından, şifreniz sıfırlanmış olacaktır.

ÖSYM Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

ÖSYM Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

Eğer ÖSYM AİS şifrenizi unutur ya da kaybederseniz, şifrenizi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekir. Bunu yapmak için,

  • AİS, https://ais.osym.gov.tr internet adresini ziyaret etmelisiniz. 

  • 'Şifremi Unuttum' bölümüne tıklayarak T.C kimlik numaranızı, doğum tarihiniz ve güvenlik kodunu girerek 'İleri' butonuna basmanız gerekecektir.

  • Daha sonra şifreyi ilk oluşturduğunuzda güvenlik sorusu aşamasında vermiş olduğunuz cevap sorulacaktır. 

  • Bu istenen cevabı doğru ve eksiksiz girmelisiniz. İstediğiniz tüm bilgileri, doğru şekilde girdiğinizden emin olun. 

  • Tüm bilgileriniz doğruysa, şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS güvenlik sorunları ve cevaplarını unutursanız, bu şifreyi aldığınız merkeze başvurup şifrenizi güncellemek için yeni bir şifre isteyebilirsiniz.

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