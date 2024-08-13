ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) Şifresi Nasıl Alınır? Aday Şifresini Unutanlara Adım Adım Şifre Değişikliği
ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) Şifresi Nasıl Alınır? Aday Şifresini Unutanlara Adım Adım Şifre Değişikliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Ağustos Salı günü milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Biz de şifresini unutan veya kaybeden adaylar için ÖSYM, AİS şifre yenileme ve değiştirme adımlarını inceledik. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir?
İşte, ÖSYM AİS şifresi almanın yolu...
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024 ÖSYM sonuçları açıklandı.
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