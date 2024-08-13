ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) Şifresi Nasıl Alınır? Aday Şifresini Unutanlara Adım Adım Şifre Değişikliği

ÖSYM aday şifresi, adayların özel sorularına yanıt verme veya aday adına hareket etme yeteneğine sahip olan kişilerin bu eylemleri gerçekleştirmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM tarafından yürütülen tüm sınavlarda bu şifrenin kullanılması zorunludur. İlk şifrelerini henüz almayan adayların, bu şifreyi alabilmek için başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir. Bu şifreler, adaylara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Başvuru Merkezleri tarafından verilen bu şifre , aday tarafından sisteme ilk girişte değiştirilebilir. Bu şifreler korumalıdır ve başka biri tarafından değiştirilemez Bu şifreyi aday dışında kimse göremez, bilemez ve saklayamaz.