KPSS Ön Lisans Sınavı Sonrası Twitter'da Patlayan En Komik Goygoylar ve Mizahi Tepkiler

KPSS ön lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte adayların yaşadığı o derin nefes alma anı, sosyal medyada mizahi bir patlama yarattı. Soruların zorluk derecesi ve sınavın genel havası hakkında Twitter'da yapılan esprili paylaşımlar, sınavın stresiyle baş etmenin bir yolu oldu. İşte KPSS ön lisans sınavını esprili bir dille yorumlayan adaylardan derlediğimiz en komik tweetler 👇😂📚