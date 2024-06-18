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Kovid Pandemisinden Sonra Düşündüğümüzden Çok Daha Kötü Hale Gelen 15 Madde

Kovid Pandemisinden Sonra Düşündüğümüzden Çok Daha Kötü Hale Gelen 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 11:01

Kovid-19 pandemisi birçoğumuz için hayatı kökünden değiştirdi. Pandemiler bugün bitmiş olsa da, etkilenen bazı noktalar hala eski haline dönmedi. Peki, nedir bu etkiler? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Artık eskisi gibi 24 saat açık yerler bulamıyorsun."

1. "Artık eskisi gibi 24 saat açık yerler bulamıyorsun."

'Eskiden gece 3'te bile alışveriş yapmaya gidebilirdim ama artık öyle değil.'

2. "Kesinlikle birçoğumuzun zaman anlayışı."

2. "Kesinlikle birçoğumuzun zaman anlayışı."

'Bir şeylerin aylar önce olduğunu hatırlarken bir bakmışım aslında 3 yıl önce olmuş...'

3. "Birçok küçük esnaf işini kaybetti ve yerlerine büyük zincir işletmeleri geldi."

3. "Birçok küçük esnaf işini kaybetti ve yerlerine büyük zincir işletmeleri geldi."

4. "Açıkcası yaptığım işin anlamsızlığını fark etmeye başladım."

4. "Açıkcası yaptığım işin anlamsızlığını fark etmeye başladım."

'Birkaç butona basıyorum ve insanlara ihtiyacı olmayan şeyler satıyorum. Bütün hepsi ile sadece şanslı yüzde 1, dünyanın güzelliklerini tadıyor.'

5. "İşletmelerin ne kadar kirli olduğunu fark ettiniz mi?"

5. "İşletmelerin ne kadar kirli olduğunu fark ettiniz mi?"

'Özellikle büyük marketler hep pislik içinde. Raflar boş ve neredeyse kapanmanın eşiğinde gibi çalışıyorlar.'

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6. "İnsanlar artık birbirlerine eskisi gibi davranmıyor."

6. "İnsanlar artık birbirlerine eskisi gibi davranmıyor."

'Sanki herkes nasıl davranmaları gerektiğini unutmuş gibi...'

7. "Saat 7'den sonra yaşam bitmiş gibi hissettiriyor."

7. "Saat 7'den sonra yaşam bitmiş gibi hissettiriyor."

'Birçok işletme erkenden kepenkleri indiriyor ve işten sonra anca evinde zaman geçirebiliyorsun.'

8. "Sanki her şeyi şirketler yönetiyor gibi hissettiriyor. Maaşlar düşerken, fiyatlar artmaya devam ediyor ve devlet hiçbir şey yapmıyor!"

8. "Sanki her şeyi şirketler yönetiyor gibi hissettiriyor. Maaşlar düşerken, fiyatlar artmaya devam ediyor ve devlet hiçbir şey yapmıyor!"

9. "Bana sorarsanız insanların yüzde 65'i mental sağlığını kaybetti."

9. "Bana sorarsanız insanların yüzde 65'i mental sağlığını kaybetti."

'Herkes kafayı yemekten birkaç adımda gibi hissettiriyor.'

10. "Okullardaki eğitim seviyesi."

10. "Okullardaki eğitim seviyesi."

'Kovid öncesi zaten kötü durumdaydı ama pandemide eğitim gören çocuklar hala o boşluğu dolduramadı.'

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11. "Sanki yerli canlı müzik etkinlikleri eskiye kıyasla çok az gibi geliyor."

11. "Sanki yerli canlı müzik etkinlikleri eskiye kıyasla çok az gibi geliyor."

'Müzisyenlerin çoğu meslek değiştirdi ve geri dönmedi.'

12. "Yemek, yiyecek ve sebze endüstürisi eskiye kıyasla çok kötü durumda."

12. "Yemek, yiyecek ve sebze endüstürisi eskiye kıyasla çok kötü durumda."

'Ya hala açıkları kapatamadık ya da birileri bizi kandırarak fazladan para kazanmaya çalışıyor.'

13. "Birçoğumuzun konuşma yeteneği çok geriledi diye düşünüyorum."

'Kendimde fark ettiğim en büyük değişiklik eskiye kıyasla daha kötü konuşuyor olmam.'

14. "Ekonomi asla eski haline dönmedi."

14. "Ekonomi asla eski haline dönmedi."

'Her şey daha pahalı ve ayrıca kalitesi de daha düşük.'

15. "Devlet ve politikacılara karşı olan güven zaten düşüktü ama pandemiden sonra asla eski haline dönmedi diye düşünüyorum."

15. "Devlet ve politikacılara karşı olan güven zaten düşüktü ama pandemiden sonra asla eski haline dönmedi diye düşünüyorum."

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