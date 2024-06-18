Kovid Pandemisinden Sonra Düşündüğümüzden Çok Daha Kötü Hale Gelen 15 Madde
Kovid Pandemisinden Sonra Düşündüğümüzden Çok Daha Kötü Hale Gelen 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kovid-19 pandemisi birçoğumuz için hayatı kökünden değiştirdi. Pandemiler bugün bitmiş olsa da, etkilenen bazı noktalar hala eski haline dönmedi. Peki, nedir bu etkiler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Artık eskisi gibi 24 saat açık yerler bulamıyorsun."
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2. "Kesinlikle birçoğumuzun zaman anlayışı."
3. "Birçok küçük esnaf işini kaybetti ve yerlerine büyük zincir işletmeleri geldi."
4. "Açıkcası yaptığım işin anlamsızlığını fark etmeye başladım."
5. "İşletmelerin ne kadar kirli olduğunu fark ettiniz mi?"
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6. "İnsanlar artık birbirlerine eskisi gibi davranmıyor."
7. "Saat 7'den sonra yaşam bitmiş gibi hissettiriyor."
8. "Sanki her şeyi şirketler yönetiyor gibi hissettiriyor. Maaşlar düşerken, fiyatlar artmaya devam ediyor ve devlet hiçbir şey yapmıyor!"
9. "Bana sorarsanız insanların yüzde 65'i mental sağlığını kaybetti."
10. "Okullardaki eğitim seviyesi."
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11. "Sanki yerli canlı müzik etkinlikleri eskiye kıyasla çok az gibi geliyor."
12. "Yemek, yiyecek ve sebze endüstürisi eskiye kıyasla çok kötü durumda."
13. "Birçoğumuzun konuşma yeteneği çok geriledi diye düşünüyorum."
14. "Ekonomi asla eski haline dönmedi."
15. "Devlet ve politikacılara karşı olan güven zaten düşüktü ama pandemiden sonra asla eski haline dönmedi diye düşünüyorum."
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