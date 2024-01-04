Kötü Gün Dostu Çok! İyi Gün Dostunuz Var mı?

İlk kimi aramalıydım?

Birkaç saniye, aramayı ilk düşündüğüm kişilerin tepkileri kulağımda çınlayıverdi:

Annem, en içten sevinciyle, coşkuyla, sanki sözleşmeyi kendi imzalamış gibi kutlayacaktı beni.

Çocukluk arkadaşım, “Gözdeeeeee!” diye büyük bir heyecan ve içten bir sevinçle kutlayacaktı bu haberi.

Babamın sesindeki gurur dolu ifadeyi duyar gibi oldum.

Çok yakın arkadaşlarımdan biri, “Ay inanmıyorum! Bu müthiş bir şey!” diyecekti hep kullandığı sözcüklerle ve sevgi dolu, coşkulu sesiyle.

O kısa anda şunu anladım: Mutluluk gerçekten de onu içtenlikle bizimle paylaşacak birileri olduğunda anlamlı. Yoksa tek başına, bir haberden ibaret sadece. Coşkun bir duyguya dönüşmesi için, ille de paylaşılması gerekiyor. Paylaşılmadığında, içinde harika bir hediye olduğunu bildiğiniz ama asla açamadığınız bir kutu olarak kalıyor.

Aklımdan hızlıca geçen senaryolarla, kendimi o an inanılmaz zengin hissettim. Mutluluğu bölüşeceğini, saf, içten bir hisle benimle paylaşıp o haberin gerçek bir mutluluğa dönüşmesini sağlayacağını bildiğim 4-5 kişi olması ne büyük şanstı.

Sonra aklıma kötü gün dostunun neden bu kadar övüldüğü sorusu geldi. Övülmesi gereken aslında iyi gün dostuydu!