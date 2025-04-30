Kot Ceketleri Çekip Temiz Havada Yürürken Dinlenecek Pozitif Şarkılar
Hafif serin ama iç ısıtan bir hava, yüzünü okşayan tatlı bir rüzgar, ayaklarının altında hışırdayan yapraklar… İşte tam da böyle anlara eşlik edecek şarkılar lazım! Üzerine kot ceketi geçirip temiz havada yürürken dinlediğinde içini kıpır kıpır yapacak, enerjini tazeleyecek pozitif şarkıları senin için seçtik. Hazırsan kulaklıkları tak, derin bir nefes al ve yürümeye başla! 🚶♂️🎧✨
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1. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine
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2. The Beatles - Here Comes The Sun
3. Maggie Rogers - Alaska
4. Sara Bareilles - Brave
5. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go
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6. OK Go - This Too Shall Pass
7. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling
8. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
9. Cat Stevens - Morning Has Broken
10. Bill Withers - Lovely Day
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