onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kot Ceketleri Çekip Temiz Havada Yürürken Dinlenecek Pozitif Şarkılar

etiket Kot Ceketleri Çekip Temiz Havada Yürürken Dinlenecek Pozitif Şarkılar

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 20:31

Hafif serin ama iç ısıtan bir hava, yüzünü okşayan tatlı bir rüzgar, ayaklarının altında hışırdayan yapraklar… İşte tam da böyle anlara eşlik edecek şarkılar lazım! Üzerine kot ceketi geçirip temiz havada yürürken dinlediğinde içini kıpır kıpır yapacak, enerjini tazeleyecek pozitif şarkıları senin için seçtik. Hazırsan kulaklıkları tak, derin bir nefes al ve yürümeye başla! 🚶‍♂️🎧✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine

2. The Beatles - Here Comes The Sun

3. Maggie Rogers - Alaska

4. Sara Bareilles - Brave

5. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. OK Go - This Too Shall Pass

7. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

8. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

9. Cat Stevens - Morning Has Broken

10. Bill Withers - Lovely Day

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın