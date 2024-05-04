Koşun Ankete! Son Dönemlerin Parlayan Yıldızı Mert Demir'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Son dönemin parlayan yıldızı Mert Demir'in şarkılarıyla kalplerimizi fetheden bir müzik yolculuğuna hazır mısın? Kendine özgü tarzı ve dokunuşlarıyla dinleyicilerini etkisi altına alan Mert Demir'in en iyi şarkısını seçmek için bir araya geldik! Sen de bu müzik ziyafetinde yerini alarak favori şarkısını seçmek için koş ankete! 👇🏻