Koşan Kazanır: Çinli Şirketin Çalışanlara Sporla Bonus Dağıtan İlginç Sistemi

Şirketin sahibi Lin Zhiyong, spor yapmayı çok seven biri ve bu tutkuyu iş yerinde de yaymak istiyor. Çalışanlar artık koşu, hızlı yürüyüş ve dağ tırmanışı yaparak ay sonunda ekstra para kazanabiliyor. Örneğin ayda 100 km koşan biri, normal bonusuna ek yüzde 30 daha alıyor. Ayda 50 km koşanlar ise tam bonus hak ediyor.

Yalnızca koşmak da değil, dağ yürüyüşleri ve tempolu yürüyüşler de sisteme dahil edildi. Koşu mesafeleri ve yapılan spor türleri çalışanların telefonlarındaki uygulamalardan takip ediliyor. Lin Zhiyong, “Bir şirket ancak çalışanları sağlıklıysa uzun süre ayakta kalır” diyerek bu sistemi savunuyor.