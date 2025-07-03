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Koşan Kazanır: Çinli Şirketin Çalışanlara Sporla Bonus Dağıtan İlginç Sistemi

Koşan Kazanır: Çinli Şirketin Çalışanlara Sporla Bonus Dağıtan İlginç Sistemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 13:54

Çalışanlarına bonus vermek isteyen şirketler genelde performansa odaklanır. Ama Çin’de bir şirket bu kuralı tamamen değiştirdi. Guangdong Dongpo Paper, çalışanlarının daha sağlıklı olması için koşu ve yürüyüşe dayalı bir bonus sistemi getirdi. Ay boyunca ne kadar spor yaparsan, o kadar çok para kazanıyorsun. Fakat bu sistem hem destek gördü hem de sert eleştiriler aldı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Guangdong Dongpo Paper adlı şirket, klasik performans değerlendirmesi yerine çalışanların fiziksel aktivitelerine göre bonus verme kararı aldı.

Guangdong Dongpo Paper adlı şirket, klasik performans değerlendirmesi yerine çalışanların fiziksel aktivitelerine göre bonus verme kararı aldı.

Şirketin sahibi Lin Zhiyong, spor yapmayı çok seven biri ve bu tutkuyu iş yerinde de yaymak istiyor. Çalışanlar artık koşu, hızlı yürüyüş ve dağ tırmanışı yaparak ay sonunda ekstra para kazanabiliyor. Örneğin ayda 100 km koşan biri, normal bonusuna ek yüzde 30 daha alıyor. Ayda 50 km koşanlar ise tam bonus hak ediyor.

Yalnızca koşmak da değil, dağ yürüyüşleri ve tempolu yürüyüşler de sisteme dahil edildi. Koşu mesafeleri ve yapılan spor türleri çalışanların telefonlarındaki uygulamalardan takip ediliyor. Lin Zhiyong, “Bir şirket ancak çalışanları sağlıklıysa uzun süre ayakta kalır” diyerek bu sistemi savunuyor.

Yarışa ayak uyduramayanların bonusları azalıyor.

Yarışa ayak uyduramayanların bonusları azalıyor.

Sistemin en tartışılan kısmı ise yeterince spor yapmayan çalışanların bonuslarının ciddi oranda azalması. Eğer bir çalışan ayda 40 kilometrenin altında koşarsa, yıllık bonusundan yüzde 60 kesinti yapılıyor. Ayda sadece 20 kilometre koşanlar ise bonuslarının yalnızca yüzde 30’unu alabiliyor. Yani sistem sadece fazla spor yapana değil, az spor yapana da doğrudan yansıyor.

Lin, bu yöntem sayesinde çalışanlarının sağlıklı kalacağını ve uzun vadede şirketin de kazançlı çıkacağını düşünüyor. Hatta koşu alışkanlığı kazanan çalışanlara yeni koşu ayakkabıları da hediye ediliyor. Ona göre sistem, şirketin geleceğini de koruyor.

Çalışanların bonuslarının tamamen spor performansına bağlanması Çin sosyal medyasında büyük tartışma yarattı.

Çalışanların bonuslarının tamamen spor performansına bağlanması Çin sosyal medyasında büyük tartışma yarattı.

Bazıları “Bu tempoya herkes uyamaz, şirket uzun vadede bu yüzden zorlanır” yorumunu yaptı. Şirketten bazı çalışanlar uygulamayı desteklese de spor yapamayanlar için bu sistemin ciddi bir dezavantaj yaratacağı açık. Üstelik bonusların iş kalitesine değil, fiziksel efora bağlı olması çalışanlar arasında adalet tartışmalarını da gündeme getiriyor.

Peki siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyoruz...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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