Koşan Kazanır: Çinli Şirketin Çalışanlara Sporla Bonus Dağıtan İlginç Sistemi
Çalışanlarına bonus vermek isteyen şirketler genelde performansa odaklanır. Ama Çin’de bir şirket bu kuralı tamamen değiştirdi. Guangdong Dongpo Paper, çalışanlarının daha sağlıklı olması için koşu ve yürüyüşe dayalı bir bonus sistemi getirdi. Ay boyunca ne kadar spor yaparsan, o kadar çok para kazanıyorsun. Fakat bu sistem hem destek gördü hem de sert eleştiriler aldı.
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Guangdong Dongpo Paper adlı şirket, klasik performans değerlendirmesi yerine çalışanların fiziksel aktivitelerine göre bonus verme kararı aldı.
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Yarışa ayak uyduramayanların bonusları azalıyor.
Çalışanların bonuslarının tamamen spor performansına bağlanması Çin sosyal medyasında büyük tartışma yarattı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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