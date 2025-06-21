Amerika'da Bir Adam Uçuş Görevlisi Gibi Davranıp 120 Kez Bedava Uçtu

2018 ile 2024 yılları arasında, yalnızca kabin ekibi ve pilotlara açık olan özel rezervasyon sistemine sahte bilgilerle giriş yaptı. İş başvuru formunda çalıştığı havayolunu, işe başlama tarihini ve personel kartı numarasını girmek gerekiyordu. Alexander bu bilgileri uydurdu.

Gerçekte, şirketlerin hiçbirinde görevli değildi ancak sistemleri kandırmayı başardı. Toplamda 7 farklı hava yolu şirketi adına kendisini çalışan gibi gösterdi. 30’dan fazla farklı personel numarası kullandı. Bu sayede tam dört farklı hava yolu şirketiyle ücretsiz uçuşlar gerçekleştirdi. Yolculuklardan 34’ü tek bir hava yolu şirketiyle oldu. Geriye kalanlar ise üç diğer firma üzerinden düzenlendi.