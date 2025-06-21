Amerika'da Bir Adam Uçuş Görevlisi Gibi Davranıp 120 Kez Bedava Uçtu
Yolculuklarını bedavaya getirmek için türlü taktikler deneyen insanlar var. Ama biri var ki işi profesyonelliğe döktü. Tiron Alexander isimli adam, tam 6 yıl boyunca sahte kabin memuru kimliğiyle uçağa binip hiçbir ücret ödemedi. 120'den fazla bedava uçuş yaptı ve kimsenin dikkatini çekmedi. Ta ki federal mahkeme onu suçlu bulana kadar.
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Tiron Alexander’ın yöntemi aslında şaşırtıcı derecede basit.
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Alexander yalnızca sistemde değil, gerçek hayatta da bir kabin memuru gibi davrandı.
Alexander, geçtiğimiz Ekim ayında hazırlanan iddianamede ilk kez resmen suçlandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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