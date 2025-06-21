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Amerika'da Bir Adam Uçuş Görevlisi Gibi Davranıp 120 Kez Bedava Uçtu

Amerika'da Bir Adam Uçuş Görevlisi Gibi Davranıp 120 Kez Bedava Uçtu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 11:04

Yolculuklarını bedavaya getirmek için türlü taktikler deneyen insanlar var. Ama biri var ki işi profesyonelliğe döktü. Tiron Alexander isimli adam, tam 6 yıl boyunca sahte kabin memuru kimliğiyle uçağa binip hiçbir ücret ödemedi. 120'den fazla bedava uçuş yaptı ve kimsenin dikkatini çekmedi. Ta ki federal mahkeme onu suçlu bulana kadar.

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Tiron Alexander’ın yöntemi aslında şaşırtıcı derecede basit.

Tiron Alexander’ın yöntemi aslında şaşırtıcı derecede basit.

2018 ile 2024 yılları arasında, yalnızca kabin ekibi ve pilotlara açık olan özel rezervasyon sistemine sahte bilgilerle giriş yaptı. İş başvuru formunda çalıştığı havayolunu, işe başlama tarihini ve personel kartı numarasını girmek gerekiyordu. Alexander bu bilgileri uydurdu.

Gerçekte, şirketlerin hiçbirinde görevli değildi ancak sistemleri kandırmayı başardı. Toplamda 7 farklı hava yolu şirketi adına kendisini çalışan gibi gösterdi. 30’dan fazla farklı personel numarası kullandı. Bu sayede tam dört farklı hava yolu şirketiyle ücretsiz uçuşlar gerçekleştirdi. Yolculuklardan 34’ü tek bir hava yolu şirketiyle oldu. Geriye kalanlar ise üç diğer firma üzerinden düzenlendi.

Alexander yalnızca sistemde değil, gerçek hayatta da bir kabin memuru gibi davrandı.

Alexander yalnızca sistemde değil, gerçek hayatta da bir kabin memuru gibi davrandı.

Mahkemede sunulan delillere göre, uçağa binişlerde kendisini mürettebat üyesi gibi tanıttı. Her uçuş öncesi TSA (Ulaşım Güvenliği İdaresi) tarafından kimlik ve güvenlik kontrolünden geçmesine rağmen, sisteme verdiği bilgiler sorgulanmadı. Yani her şey prosedüre uygundu gibi görünüyordu.

TSA tarafından yapılan açıklamada, Alexander’ın hiçbir yolcu için doğrudan tehdit oluşturmadığı belirtildi. Çünkü her uçuş öncesi gerekli güvenlik taramalarından geçmişti.

Alexander, geçtiğimiz Ekim ayında hazırlanan iddianamede ilk kez resmen suçlandı.

Alexander, geçtiğimiz Ekim ayında hazırlanan iddianamede ilk kez resmen suçlandı.

5 Haziran 2024'te ise dolandırıcılık ve havaalanı güvenlik bölgesine sahte kimlikle giriş yapmak suçlarından mahkum edildi. Bu iki suçun toplam cezası 90 yıla kadar hapis olabilir. Ayrıca 3 yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası da gündemde.

Savunma avukatları şu an sessizliğini koruyor ancak kamuoyunun merakla beklediği asıl konu, 25 Ağustos’taki karar duruşmasında Alexander’a ne kadar ceza verileceği.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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