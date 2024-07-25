Kore Dizisinde "Atatürk İmzası" Kullanılması Görenleri Hayrete Sürükledi!
Kore Dizisinde "Atatürk İmzası" Kullanılması Görenleri Hayrete Sürükledi!
Kore dizileri popülerlikleriyle ülkemizde de büyük yükseliş yaşarken, bir izleyici Red Swan adlı dizideki Atatürk imzasını fark edip X'te paylaşıyor. Vasiyet sahibi Kim Duo yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının atılması ufak çaplı şaşkınlık yaşattı.
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Kore dizileri tüm dünyada büyük yükseliş yaşarken, Türkiye'de de bu akıma kapılanlar epey mevcut.
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Kısaca "kdrama" denilen Kore dizileri sık sık sosyal medyada gündem olurken bu defa bambaşka bir sebeple viral olmayı başardı.
İlk bölümü 3 Temmuz 2024 yılında yayınlanan yani çiçeği burnunda bir Kore dizisi olan Red Swan yeni bir dizi olmasıyla kdrama sevenlerin ilgisini çekerken dizideki bir sahne neye uğradığımızı şaşırttı.
Dizideki bir sahnede Kim Duo isimli kişinin vasiyeti açıklanırken, vasiyet sahibinin imzası olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının kullanılmış olması herkesi dumur etti.
Söz konusu duruma haliyle pek çok tepki yağdı:
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