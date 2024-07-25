Kore Dizisinde "Atatürk İmzası" Kullanılması Görenleri Hayrete Sürükledi!

Kore dizileri popülerlikleriyle ülkemizde de büyük yükseliş yaşarken, bir izleyici Red Swan adlı dizideki Atatürk imzasını fark edip X'te paylaşıyor. Vasiyet sahibi Kim Duo yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının atılması ufak çaplı şaşkınlık yaşattı.