İstikamet İran: Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının Yeni Dizisi Belli Oldu
İstikamet İran: Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının Yeni Dizisi Belli Oldu
Kaynak: https://televizyongazetesi.com/yali-c...
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sıyla izleyen herkesi şaşırtmayı başaran Diren Polatoğulları'nın yeni dizisi belli oldu. Detaylar içerikte!
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Yalı Çapkını dizisindeki Kazım Şanlı rolüyle izleyenleri şaşırtan ve son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Diren Polatoğulları, yepyeni ve farklı bir yapımla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Ünlü oyuncu, Türk-İran ortak yapımı olan 'One Way Ticket' adlı dijital bir dizide emniyet müdürü rolünü canlandıracak.
'One Way Ticket'ın başrollerinde Erkan Petekkaya, Kida Khodr Ramadan ve İlhan Şen rol alıyor. Petekkaya 'Levant' adlı bir karaktere hayat verirken Şen'i 'Amir' rolünde görüyoruz.
İnsan kaçakçılığını konu olan 8 bölümlük dizide Diren Polatoğulları'nın performansı gerçekten merak konusu. Zira o yer aldığı yapımlarda genellikle psikopat karakterleri canlandırıyor.
Diren Polatoğulları'nın ekranların çok izlenen dizisi Yalı Çapkını'ndaki rolü devam ediyor. Ayrıca yakında vizyona girmesi beklenen Çakallarla Dans 7'de de rol alıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda hangi karakterlerle karşımıza çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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