Kenan İmirzalıoğlu Seçilmişti! Merakla Beklenen Netflix Dizisinin Başrol Oyuncusu Son Anda Değişti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son 'Kuş Uçuşu' dizisiyle ekranlara gelen İbrahim Çelikkol, başka bir Netflix dizisinin başrolü oldu. Ancak Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı dizinin başrolü çok başka bir isimdi. Detaylar içerikte!