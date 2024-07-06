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Kenan İmirzalıoğlu Seçilmişti! Merakla Beklenen Netflix Dizisinin Başrol Oyuncusu Son Anda Değişti

Kenan İmirzalıoğlu Seçilmişti! Merakla Beklenen Netflix Dizisinin Başrol Oyuncusu Son Anda Değişti

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 20:03

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son 'Kuş Uçuşu' dizisiyle ekranlara gelen İbrahim Çelikkol, başka bir Netflix dizisinin başrolü oldu. Ancak Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı dizinin başrolü çok başka bir isimdi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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Fahriye Abla, Muhsin Bey, Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin usta yönetmeni Yavuz Turgul'un 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Fahriye Abla, Muhsin Bey, Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin usta yönetmeni Yavuz Turgul'un 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden dizinin başrol oyuncusu seçiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz aylarda, Netflix'te yayınlanacak dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol alacağı söyleniyordu.

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden dizinin başrol oyuncusu seçiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz aylarda, Netflix'te yayınlanacak dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol alacağı söyleniyordu.

Kenan İmirzalıoğlu en son 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ı canlandırmış ve dizi 6 bölümden sonra final yapmıştı. Ünlü oyuncu herkesin bildiği üzere şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki sunuculuğuyla ekranlara geliyor.

Kenan İmirzalıoğlu en son 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ı canlandırmış ve dizi 6 bölümden sonra final yapmıştı. Ünlü oyuncu herkesin bildiği üzere şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki sunuculuğuyla ekranlara geliyor.

Son gelen haberler İmirzalıoğlu'nun bu dizide rol almayacağı yönünde. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olarak değişti.

Son gelen haberler İmirzalıoğlu'nun bu dizide rol almayacağı yönünde. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olarak değişti.

İbrahim Çelikkol en son Netflix dizisi 'Kuş Uçuşu'ndaki Kenan Sezgin ve 'Mevlana Mest-i Aşk' dizisindeki İskender karakteriyle ekranlara gelmişti. Yavuz Turgul'un dizisi de ekim ayında sete çıkacak. Siz Çelikkol'un yeni dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

İbrahim Çelikkol en son Netflix dizisi 'Kuş Uçuşu'ndaki Kenan Sezgin ve 'Mevlana Mest-i Aşk' dizisindeki İskender karakteriyle ekranlara gelmişti. Yavuz Turgul'un dizisi de ekim ayında sete çıkacak. Siz Çelikkol'un yeni dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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