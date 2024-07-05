'Ömer' Dizisinin Yıldızı Selahattin Paşalı'ya Netflix'in 'Masumiyet Müzesi'nden Rol Teklif Edildi
'Ömer' Dizisinin Yıldızı Selahattin Paşalı'ya Netflix'in 'Masumiyet Müzesi'nden Rol Teklif Edildi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Selahattin Paşalı, Türk sinema ve dizi dünyasının yıldızı parlayan isimlerinden biri. Zira en son rol aldığı film ve diziler çok beğenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdilerde Paşalı'ya bir Netflix dizisi için teklif götürüldü. Detaylar içerikte!
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Selahattin Paşalı, Türk dizi ve sinemasının son yıllarında yıldızı en parlayan oyunculardan biri. Ünlü oyuncu, Emin Alper'in 'Kurak Günler' filmindeki Emre performansıyla izleyenlerden büyük bir beğeni kazanmıştı.
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Paşalı sadece sinema değil, dizi dünyasında da oldukça başarılı yapımlarda yer almıştı. Netflix'teki 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' ve Star TV'de ekranlara gelen 'Ömer' dizisi bunlardan en çok bilineni...
Ünlü oyuncunun bu yükselişi giderek artıyor desek yeridir. Zira şimdilerde Paşalı'ya bir Netflix dizisinde başrol teklif edildiği gündemde.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un çok okunan 'Masumiyet Müzesi' romanından yola çıkarak bir Netflix dizisi hazırlıklarına başladı. Dizinin başrolü için ise Selahattin Paşalı'ya teklif götürüldü.
Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' romanı okuyan herkesi derinden etkileyen bir aşk romanı... Kemal ile Füsun'un 1975'lerden günümüze kadar uzanan aşk hikayesini anlatıyor. Romanda İstanbul'da yaşayan farklı insanların karakterleri kusursuz bir şekilde tasvir ediliyor.
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Siz 'Masumiyet Müzesi' dizisinde Selahattin Paşalı'yı 'Kemal' rolünde görmek ister miydiniz? Romanı okuyan biri olarak söylüyorum ki tam isabet olur!
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