'Ömer' Dizisinin Yıldızı Selahattin Paşalı'ya Netflix'in 'Masumiyet Müzesi'nden Rol Teklif Edildi

Selahattin Paşalı, Türk sinema ve dizi dünyasının yıldızı parlayan isimlerinden biri. Zira en son rol aldığı film ve diziler çok beğenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdilerde Paşalı'ya bir Netflix dizisi için teklif götürüldü. Detaylar içerikte!