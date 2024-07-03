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"3 Filmde Oynadı, Hepsi Kötü!" Türk Sinemasını Eleştiren Yazar, Taşı Aslı Bekiroğlu'na Attı

"3 Filmde Oynadı, Hepsi Kötü!" Türk Sinemasını Eleştiren Yazar, Taşı Aslı Bekiroğlu'na Attı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 16:11 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 16:35

Sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen, Türk sineması hakkındaki eleştiri yazısında ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'na dair dikkat çeken ve ağır tespitlerde bulundu. Detaylar içerikte!

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Türk sinemasının içinde bulunduğu durum son zamanlarda tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Festivallerdeki başarılara, bağımsız sinemanın yükselmesine ve dijital platformlardaki içerik artışına rağmen sinema eleştirmenleri ve izleyiciler bazı sorunlardan şikayetçi.

Türk sinemasının içinde bulunduğu durum son zamanlarda tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Festivallerdeki başarılara, bağımsız sinemanın yükselmesine ve dijital platformlardaki içerik artışına rağmen sinema eleştirmenleri ve izleyiciler bazı sorunlardan şikayetçi.

Sinema salonlarındaki bilet fiyatlarında dalgalanmalar, film yapımcılarının aynı isimlerle çalışması, finansman zorlukları ve kaliteli senaryo eksikliği bunlardan sadece birkaçı.

Sinema salonlarındaki bilet fiyatlarında dalgalanmalar, film yapımcılarının aynı isimlerle çalışması, finansman zorlukları ve kaliteli senaryo eksikliği bunlardan sadece birkaçı.

Sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen, Öteki Sinema'da paylaştığı bir yazıda bu sorunlardan bahsetti. Aslı Bekiroğlu hakkında söylediği sözler dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Bekiroğlu en son Mendebur, Ah Leyla Vah Kerem, Cici Anne ve Çiftliğimin Hanımı gibi Türk filmlerinde başrol oynamıştı.

Aslı Bekiroğlu en son Mendebur, Ah Leyla Vah Kerem, Cici Anne ve Çiftliğimin Hanımı gibi Türk filmlerinde başrol oynamıştı.

Siz sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen'in bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!

Siz sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen'in bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!

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