Beyza Alkoç'un Romanından Uyarlanan 'Karantina' Filminde Son Dakika Bir Oyuncu Değişikliği Yapıldı

Yazar Beyza Alkoç'un romanı 'Karantina' sinemaya uyarlanıyor. Başrollerini Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu'nun paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda sürpriz bir değişiklik var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı haberin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.