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Beyza Alkoç'un Romanından Uyarlanan 'Karantina' Filminde Son Dakika Bir Oyuncu Değişikliği Yapıldı

Beyza Alkoç'un Romanından Uyarlanan 'Karantina' Filminde Son Dakika Bir Oyuncu Değişikliği Yapıldı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 15:24

Yazar Beyza Alkoç'un romanı 'Karantina' sinemaya uyarlanıyor. Başrollerini Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu'nun paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda sürpriz bir değişiklik var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı haberin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Yazar Beyza Alkoç, '3391 Kilometre' adlı romanının beyaz perdeye uyarlanmasından sonra yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yazar Beyza Alkoç, '3391 Kilometre' adlı romanının beyaz perdeye uyarlanmasından sonra yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Genç yazarın satış rekorları kıran 'Karantina' romanının sinema filmi olacağını ve oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu'nun yer alacağını size daha önce duyurmuştuk.

Genç yazarın satış rekorları kıran 'Karantina' romanının sinema filmi olacağını ve oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu'nun yer alacağını size daha önce duyurmuştuk.

'Karantina' filminin ayrıntılarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Akçöl ile Demircioğlu'nun başrolü paylaştığı filmde onlara Onur Bay, İlker Aksum ve Deniz Uğur da eşlik ediyor.

Akçöl ile Demircioğlu'nun başrolü paylaştığı filmde onlara Onur Bay, İlker Aksum ve Deniz Uğur da eşlik ediyor.

Fakat oyuncu kadrosunda bazı dikkat çeken değişiklikler var. Filmde 'Mert' adlı karakteri oynaması için Kızılcık Şerbeti oyuncusu Rahimcan Kapkap'ın adı geçiyordu.

Fakat oyuncu kadrosunda bazı dikkat çeken değişiklikler var. Filmde 'Mert' adlı karakteri oynaması için Kızılcık Şerbeti oyuncusu Rahimcan Kapkap'ın adı geçiyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Mert karakterini o oynamayacak. Kapkap'ın yerine Kuruluş: Osman dizisinde Aktimur Bey karakterini canlandıran genç oyuncu Taha Baran Özbek rolü devralacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Mert karakterini o oynamayacak. Kapkap'ın yerine Kuruluş: Osman dizisinde Aktimur Bey karakterini canlandıran genç oyuncu Taha Baran Özbek rolü devralacak.
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'Karantina' filmi Onur, Zeynep, Mert ve Burak karakterlerinin çıktığı gizemli bir yolculuğu ekranlara taşıyor. Bakalım filmle ilgili ileride neler duyacağız, hep birlikte görelim.

'Karantina' filmi Onur, Zeynep, Mert ve Burak karakterlerinin çıktığı gizemli bir yolculuğu ekranlara taşıyor. Bakalım filmle ilgili ileride neler duyacağız, hep birlikte görelim.

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