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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Kimdir?

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Kimdir?

İyi Parti seçim
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:41

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve İYİ Parti Ankara milletvekil Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkanlık seçimlerinde 3. tura kaldı. Siyasetçi Koray Aydın'ın eğitim hayatı ve siyasi kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Koray Aydın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

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Koray Aydın Kimdir?

Koray Aydın Kimdir?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sebahat ve Halil İbrahim Aydın'ın oğullarıdır. 

Siyasetçi ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Koray Aydın'ın Eğitim Hayatı

Koray Aydın'ın Eğitim Hayatı

Babası memur olan Koray Aydın, babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaöğretim hayatına Anadolu'nun pek çok farklı yerinde devam etmiştir. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi, Manike Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Koray Aydın'ın Kariyeri

Koray Aydın'ın Kariyeri

Koray Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 19. dönemde Trabzon, 21. dönemde ise Ankara'dan milletvekili seçildi. Ardından 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili olarak göreve başladı.

Aydın, 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. Tüm bunların yanı sıra Koray Aydın, 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı.

Koray Aydın, 2017 yılında İYİ Parti'ye katıldı ve partinin kurucuları arasında yer aldı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi olan Aydın, 27. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak seçildi. 

Günümüzde hâlâ Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapan Koray Aydın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de aday gösterildi. Aydın, 2023 Genel seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi.

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