İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Kimdir?

Koray Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 19. dönemde Trabzon, 21. dönemde ise Ankara'dan milletvekili seçildi. Ardından 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili olarak göreve başladı.

Aydın, 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. Tüm bunların yanı sıra Koray Aydın, 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı.

Koray Aydın, 2017 yılında İYİ Parti'ye katıldı ve partinin kurucuları arasında yer aldı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi olan Aydın, 27. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak seçildi.

Günümüzde hâlâ Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapan Koray Aydın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de aday gösterildi. Aydın, 2023 Genel seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi.