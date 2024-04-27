İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Kimdir?
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Kimdir?
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve İYİ Parti Ankara milletvekil Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkanlık seçimlerinde 3. tura kaldı. Siyasetçi Koray Aydın'ın eğitim hayatı ve siyasi kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Koray Aydın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
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Koray Aydın Kimdir?
Koray Aydın'ın Eğitim Hayatı
Koray Aydın'ın Kariyeri
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