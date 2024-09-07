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Kop Tüneli'nde Göçük Faciası: Ölü ve Yaralı İşçiler Var

Kop Tüneli'nde Göçük Faciası: Ölü ve Yaralı İşçiler Var

Erzurum İşçi Göçük
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 10:12

Erzurum-Bayburt sınırında bulunan Kop Tüneli'nde meydana gelen göçük, faciaya neden oldu. Göçük sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sularında yapımı Bayburt Group İnşaat tarafından devam eden Kop Tüneli'de bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sularında yapımı Bayburt Group İnşaat tarafından devam eden Kop Tüneli'de bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.

Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.
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