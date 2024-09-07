AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.
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Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.
Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
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