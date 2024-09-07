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AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 09:43

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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