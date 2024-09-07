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Hatay'da Gökyüzünde Görülen Parlak Cisim Kamerada

Hatay'da Gökyüzünde Görülen Parlak Cisim Kamerada

Hatay meteor
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 09:28

Hatay'da gece geç saatlerde gökyüzünde görülen parlak cisim herkesi şoke etti. 

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Gökyüzünde bir anda beliren parlak cisim Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde de görüldü.

Gökyüzünde bir anda beliren parlak cisim Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde de görüldü.

Gökyüzünde süzülen parlak cisim, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.

Gökyüzünde süzülen parlak cisim, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.

İşte o anlar:

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