Hatay'da Gökyüzünde Görülen Parlak Cisim Kamerada
Hatay'da Gökyüzünde Görülen Parlak Cisim Kamerada
Hatay'da gece geç saatlerde gökyüzünde görülen parlak cisim herkesi şoke etti.
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Gökyüzünde bir anda beliren parlak cisim Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde de görüldü.
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Gökyüzünde süzülen parlak cisim, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.
İşte o anlar:
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