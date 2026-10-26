Konuşurken Gözlerinize Bakan İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Şey

ABD'deki Dartmouth College'dan Sophie Wohltjen ve Thalia Wheatley, 2021'de yayımlanan çalışmalarında doğal sohbetler sırasında göz bebeklerini ölçerek iki kişinin dikkatinin ne kadar uyumlu olduğunu inceledi. Göz temasının, ortak dikkatin yüksek olduğu anlarda ortaya çıktığı, ardından bu uyumun azaldığı görüldü.

Bu da iki tarafın kendi fikirlerini geliştirebilmesi için alan açıyor.