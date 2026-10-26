Konuşurken Gözlerinize Bakan İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Şey
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Konuşurken karşısındakinin gözlerine bakmak çoğu zaman özgüven, dikkat ve samimiyet işareti olarak yorumlanıyor. Psikoloji ise bu bakışların yakınlık kurmaya yardım ettiğini, ancak fazla uzarsa karşı tarafı rahatsız edebileceğini söylüyor.
İşte bu bakışların psikolojisi hakkında bilmeniz gereken 4 şey...
1. Gözlere bakan kişi çoğu zaman karşısındakine ilgi duyduğunu göstermek istiyor.
2. Göz göze gelmek, sohbeti koordine etmeye yardımcı oluyor.
3. Uzun süre sabit tutulan bir bakış, karşı tarafı rahatsız edebiliyor.
4. İlgi göstermek için gözleri sürekli sabit tutmak gerekmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın