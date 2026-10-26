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Konuşurken Gözlerinize Bakan İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Şey

Konuşurken Gözlerinize Bakan İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Şey

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:19
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Konuşurken karşısındakinin gözlerine bakmak çoğu zaman özgüven, dikkat ve samimiyet işareti olarak yorumlanıyor. Psikoloji ise bu bakışların yakınlık kurmaya yardım ettiğini, ancak fazla uzarsa karşı tarafı rahatsız edebileceğini söylüyor.

İşte bu bakışların psikolojisi hakkında bilmeniz gereken 4 şey...

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1. Gözlere bakan kişi çoğu zaman karşısındakine ilgi duyduğunu göstermek istiyor.

1. Gözlere bakan kişi çoğu zaman karşısındakine ilgi duyduğunu göstermek istiyor.

Doğrudan bir bakış, konuşan iki kişi arasındaki yakınlık ve katılım hissini artırabiliyor.

Ancak bakışın anlamı herkes için aynı değil. Aradaki güvene, kültürel normlara ve konuşmanın geçtiği ortama göre değişiyor.

2. Göz göze gelmek, sohbeti koordine etmeye yardımcı oluyor.

2. Göz göze gelmek, sohbeti koordine etmeye yardımcı oluyor.

ABD'deki Dartmouth College'dan Sophie Wohltjen ve Thalia Wheatley, 2021'de yayımlanan çalışmalarında doğal sohbetler sırasında göz bebeklerini ölçerek iki kişinin dikkatinin ne kadar uyumlu olduğunu inceledi. Göz temasının, ortak dikkatin yüksek olduğu anlarda ortaya çıktığı, ardından bu uyumun azaldığı görüldü.

Bu da iki tarafın kendi fikirlerini geliştirebilmesi için alan açıyor.

3. Uzun süre sabit tutulan bir bakış, karşı tarafı rahatsız edebiliyor.

3. Uzun süre sabit tutulan bir bakış, karşı tarafı rahatsız edebiliyor.

Doğrudan bakış, karşıdaki kişinin izlendiği ya da değerlendirildiği hissini de yoğunlaştırabiliyor. Laurence Conty liderliğinde 2010'da yayımlanan bir çalışma, doğrudan bakışın kişiler başka bir işe odaklanmaya çalışırken bile ekstra zihinsel kaynak gerektirebildiğini gösterdi.

Bu yüzden bazı insanlar bir kelimeyi ararken, bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken ya da zor bir soruyu yanıtlarken gözlerini kaçırıyor.

4. İlgi göstermek için gözleri sürekli sabit tutmak gerekmiyor.

4. İlgi göstermek için gözleri sürekli sabit tutmak gerekmiyor.

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin 2023'te yaptığı bir araştırmada, yüz yüze konuşan ikililerin birbirinin gözüne doğrudan çok az baktığı görüldü. Katılımcılar dikkatlerini yüzün farklı bölgeleri arasında gezdiriyordu.

Herkes için geçerli ideal bir göz teması süresi yok. Bazı kültürlerde bakışı sürdürmek saygı ve güven göstergesiyken, özellikle yaş ya da hiyerarşi farkı olduğunda meydan okuma gibi algılanabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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