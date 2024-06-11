Kolombiyalı Turist Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Futbol Topu ile Gösteri Yaptı

Kolombiya'dan Kapadokya'ya gelen Camilo Andrés Garzn, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara futbol topu ile gösteri yaptı. Garzn 'Ekip arkadaşlarım ile otellerde ve tarihi mekânlarda gösteri yapıyoruz. Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum.' dedi.