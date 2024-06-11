Kolombiyalı Turist Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Futbol Topu ile Gösteri Yaptı

Kolombiya'dan Kapadokya'ya gelen Camilo Andrés Garzn, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara futbol topu ile gösteri yaptı. Garzn 'Ekip arkadaşlarım ile otellerde ve tarihi mekânlarda gösteri yapıyoruz. Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kolombiya'dan Türkiye'nin Kapadokya bölgesine gezmek için gelen Camilo Andrés Garzn'in tarihi yerlerde ve trafik ışıklarında futbol topuyla yaptığı gösteri büyük beğeni topluyor.
Ekip arkadaşlarıyla birlikte farklı mekanlarda gösteriler yaptığını söyleyen Garzn ' Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum. Hem sürücülere moral ve motivasyon sağlıyorum, hem de para kazanıyorum. Kapadokya'da insanlar çok mutlular, beğeniyorlar, alkışlıyorlar, destekliyorlar. Ben de Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Bazen de peribacaları arasında gösteri yapıyorum. Bu gösterime turistler bayılıyor' dedi.
İşte o anlar 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın