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Kocası Adalet Sarayı'ndan Sağ Çıkıp Kaybolan Kadının 31 Yıllık Arayışı Netflix Dizisi Oldu

Kocası Adalet Sarayı'ndan Sağ Çıkıp Kaybolan Kadının 31 Yıllık Arayışı Netflix Dizisi Oldu

Netflix
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.11.2026 - 14:18 Son Güncelleme: 08.11.2026 - 14:22
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Netflix'in 6 Kasım'da yayına giren Kolombiya yapımı dizisi Kuşatma Altında, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi, ülkenin hâlâ kapanmayan yarasını, 1985'teki Adalet Sarayı baskınını anlatıyor.

M-19 militanları 6 Kasım 1985'te Bogotá'daki Yüksek Adalet Sarayı'nı bastı ve aralarında Yüksek Mahkeme yargıçlarının da bulunduğu 300'den fazla kişiyi rehin aldı. Ordunun tanklarla binaya girmesiyle başlayan çatışma 28 saat sürdü.

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1985'teki baskın ve operasyon en az 94 kişinin ölümü ya da kaybolmasıyla sonuçlandı.

1985'teki baskın ve operasyon en az 94 kişinin ölümü ya da kaybolmasıyla sonuçlandı.

Dizi, baskının yanı sıra ordunun binayı geri almak için başlattığı kanlı operasyonu da ekrana taşıyor. Çatışma sırasında çıkan yangın sarayın büyük bölümünü yok etti.

Netflix'in paylaştığı verilere göre olaylarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu. Hayatını kaybedenler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Alfonso Reyes Echandía da vardı. Dizide bu karakteri Santiago Alarcón canlandırıyor.

Ancak hikâyenin en sarsıcı kısmı çatışmadan sonra başlıyor. Binadan sağ çıkarıldığı görüntülerle sabit olan bazı kişiler, gözaltına alındıktan sonra bir daha görülmedi.

Natalia Reyes'in canlandırdığı Pilar Navarrete'nin kocası 31 yıl boyunca kayıp kaldı.

Natalia Reyes'in canlandırdığı Pilar Navarrete'nin kocası 31 yıl boyunca kayıp kaldı.

Dizinin merkezindeki isimlerden Pilar Navarrete'in eşi Héctor Jaime Beltrán, baskın sırasında sarayın kafeteryasında çalışıyordu ve o günden sonra kendisinden haber alınamadı.

Navarrete yıllarca kocasına ne olduğunu sordu. Beltrán'ın kalıntıları ancak 2017'de, Barranquilla'da başka birinin adını taşıyan bir mezarda bulundu. Navarrete o gün yaşadıklarını '31 çok acılı yıl' sözleriyle anlatmıştı.

Kuşatma Altında'nın kadrosunda Natalia Reyes'in yanı sıra Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter ve Santiago Alarcón gibi isimler yer alıyor. Orijinal adı Palacio olan 8 bölümlük dizi; Belisario Betancur, savcı Ángela María Buitrago, gazeteci Olga Behar ve avukat Eduardo Umaña gibi olayın gerçek isimlerini de ekrana taşıyor.

Dizi yayına girmeden mahkemelik oldu.

Dizi yayına girmeden mahkemelik oldu.

Kuşatma Altında, ekranlara gelmeden önce de tartışma yarattı. Operasyonun simge isimlerinden emekli Albay Alfonso Plazas Vega'nın çocukları, Netflix ve yapım şirketi Dynamo'ya karşı dava açtı.

Aile, diziye kurgu olduğuna dair uyarılar eklenmesini ve Plazas Vega'nın 2015'te Yüksek Mahkeme tarafından beraat ettirildiğinin belirtilmesini istedi. Bogotá'daki mahkeme ise ifade ve sanat özgürlüğünü gerekçe göstererek başvuruyu reddetti.

Üstelik dizinin arkasında 7 yılı aşan bir araştırma süreci var. Yapım ekibi Bogotá'da 4.000 metrekareyi aşan bir set kurdu ve Adalet Sarayı'nın 30 metrelik cephesini yeniden inşa etti.

Kuşatma Altında'nın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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