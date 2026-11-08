Kocası Adalet Sarayı'ndan Sağ Çıkıp Kaybolan Kadının 31 Yıllık Arayışı Netflix Dizisi Oldu

Dizi, baskının yanı sıra ordunun binayı geri almak için başlattığı kanlı operasyonu da ekrana taşıyor. Çatışma sırasında çıkan yangın sarayın büyük bölümünü yok etti.

Netflix'in paylaştığı verilere göre olaylarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu. Hayatını kaybedenler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Alfonso Reyes Echandía da vardı. Dizide bu karakteri Santiago Alarcón canlandırıyor.

Ancak hikâyenin en sarsıcı kısmı çatışmadan sonra başlıyor. Binadan sağ çıkarıldığı görüntülerle sabit olan bazı kişiler, gözaltına alındıktan sonra bir daha görülmedi.