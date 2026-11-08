Kocası Adalet Sarayı'ndan Sağ Çıkıp Kaybolan Kadının 31 Yıllık Arayışı Netflix Dizisi Oldu
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Netflix'in 6 Kasım'da yayına giren Kolombiya yapımı dizisi Kuşatma Altında, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi, ülkenin hâlâ kapanmayan yarasını, 1985'teki Adalet Sarayı baskınını anlatıyor.
M-19 militanları 6 Kasım 1985'te Bogotá'daki Yüksek Adalet Sarayı'nı bastı ve aralarında Yüksek Mahkeme yargıçlarının da bulunduğu 300'den fazla kişiyi rehin aldı. Ordunun tanklarla binaya girmesiyle başlayan çatışma 28 saat sürdü.
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1985'teki baskın ve operasyon en az 94 kişinin ölümü ya da kaybolmasıyla sonuçlandı.
Natalia Reyes'in canlandırdığı Pilar Navarrete'nin kocası 31 yıl boyunca kayıp kaldı.
Dizi yayına girmeden mahkemelik oldu.
Kuşatma Altında'nın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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