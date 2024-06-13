KOBİ’lerin Enflasyon Dönemlerinde Müşterilerini Kaybetmemek İçin Yapabilecekleri 11 Şey

Bu samimiyet ise mağazada ikram edilen bir bardak çay veya kahve, iki çift hoş sohbet veya hal hatır sormak gibi oldukça basit adımlarla sağlanabilir. İşletmeye ek değer katan bu tip insani hamleler, hizmet deneyimini geliştirerek referansları da olumlu etkiler. Dolayısıyla müşterinin arkadaşı, ailesi ve diğer tanıdıkları üzerinden daha yüksek gelirli bir potansiyele ulaşmaya yardımcı olur.