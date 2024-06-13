KOBİ’lerin Enflasyon Dönemlerinde Müşterilerini Kaybetmemek İçin Yapabilecekleri 11 Şey
KOBİ’lerin Enflasyon Dönemlerinde Müşterilerini Kaybetmemek İçin Yapabilecekleri 11 Şey
Enflasyon, dolar kuru, faiz oranları gibi birçok ekonomik parametre küçük işletmelerin kazancını yakından etkileyen faktörler arasında. Ayrıca teknolojik gelişmeler, online satış platformları ve tüketici alışkanlıkları gibi birçok ek etmen de gelir seviyelerini farklılaştırır. Dolayısıyla kazanç ortalamalarının bir hayli değişken olduğu böyle bir ortamda, her KOBİ'nin mutlaka benimsemesi gereken birkaç ipucu bulunur.
İşte KOBİ'ler için müşterileri elde tutmanın yolları!
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1. Rekabetçi Fiyatlar
2. Müşteri İletişimi
3. Çevrimiçi Pazarlama
4. Teslimat Süreleri
5. Mağaza Tasarımı
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6. Samimiyet
7. Rahat Ortam
8. Ürün Çeşitliliği
9. Kalite
10. Temizlik ve Hijyen
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