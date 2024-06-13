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KOBİ’lerin Enflasyon Dönemlerinde Müşterilerini Kaybetmemek İçin Yapabilecekleri 11 Şey

etiket KOBİ’lerin Enflasyon Dönemlerinde Müşterilerini Kaybetmemek İçin Yapabilecekleri 11 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 14:01

Enflasyon, dolar kuru, faiz oranları gibi birçok ekonomik parametre küçük işletmelerin kazancını yakından etkileyen faktörler arasında. Ayrıca teknolojik gelişmeler, online satış platformları ve tüketici alışkanlıkları gibi birçok ek etmen de gelir seviyelerini farklılaştırır. Dolayısıyla kazanç ortalamalarının bir hayli değişken olduğu böyle bir ortamda, her KOBİ'nin mutlaka benimsemesi gereken birkaç ipucu bulunur.

İşte KOBİ'ler için müşterileri elde tutmanın yolları!

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1. Rekabetçi Fiyatlar

Küçük işletmeler, rekabetin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak gelirlerinhızla  dengesizleşebileceği bir ortamda faaliyetlerini sürdürürler. Bu nedenle her esnafın, benzer işletmelerden ayrılarak daha fazla müşteri çekmesi için fiyat politikasını gözden geçirmesi gerekir. Dönemlik sunulan promosyonlar, uzun süreli müşterilere özel fırsatlar ve benzeri birçok kampanya gelirleri artırmaya yardımcıdır.

2. Müşteri İletişimi

Müşterileri elde tutmanın en kolay yolu, müşterinin her zaman haklı olduğu gerçeğini hatırlamaktan geçer. Zaman zaman tatsız olaylar yaşansa bile, bir işletme sahibinin durumu profesyonel şekilde yönetmesi ve sorunu çözmek için etkili müşteri iletişim teknikleri uygulaması gerekir. Olumsuz geri bildirimleri önlemek için çeşitli özel kampanyalar sunulabilir veya sadakat programları oluşturulabilir.

3. Çevrimiçi Pazarlama

Günümüzde işletmelerin varlığını sadece fiziki olarak sürdürmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle e-mağaza entegrasyonu yapmayan işletmelerin acilen bu kanallara yönelmesi ve e-ticaret gereksinimlerini karşılaması çok önemlidir. Çünkü iyi yönetilen bir online mağaza, fiziki konumdan bağımsız olarak yeni müşteriler çekmek ve geniş bir kitleye ulaşmak için harikadır.

4. Teslimat Süreleri

Özellike e-mağaza opsiyonu sunan işletmelerin depo, tedarik ve teslimat gibi ek parametrelerde de hız kazanması gerekir. Çünkü hiçbir müşteri aksayan siparişleriyle ünlü bir işletmeden tekrar alışveriş yapmak istemez. Dolayısıyla bu adımlarda teknoloji kullanımı oldukça önemlidir. Bütün süreci daha verimli planlamaya yardımcı olan araçlar, iş potansiyelini doğrudan artırabilir.

5. Mağaza Tasarımı

Fiziksel mağazanın düzeni ve tasarımı da dikkat edilmesi gereken parametreler arasındadır. Özellikle yerinde satış yaparak müşterilerle bağ kurmak isteyen işletmelerin, görsel tasarımı önemsemesi gerekir. Kimi zaman düzgün ve özenli bir mağaza tasarımı, müşterinin orayı ziyaret etmesinin ana sebebi olabilir.

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6. Samimiyet

Bütün süreçlerde müşteriye samimi davranmak ve onu bir para kapısı gibi görmemek de dikkat edilmesi gereken parametreler arasındadır. Karşı tarafla açık iletişim kuran, ürün ve hizmet satmaktan ziyade karşı tarafı memnun etmeye çalışan işletmeler, günün sonunda en çok kazananlardır.

7. Rahat Ortam

Bu samimiyet ise mağazada ikram edilen bir bardak çay veya kahve, iki çift hoş sohbet veya hal hatır sormak gibi oldukça basit adımlarla sağlanabilir. İşletmeye ek değer katan bu tip insani hamleler, hizmet deneyimini geliştirerek referansları da olumlu etkiler. Dolayısıyla müşterinin arkadaşı, ailesi ve diğer tanıdıkları üzerinden daha yüksek gelirli bir potansiyele ulaşmaya yardımcı olur.

8. Ürün Çeşitliliği

Mağazada sunulan ürün çeşitliliği ne kadar fazlaysa farklı ilgi alanlarından ve beğeniden insana ulaşma şansı da o kadar fazladır. Elbette ürün çeşitliliğini artırırken genel mağaza konseptinin dışına çıkmamak gerekebilir. Çünkü fazla çeşitlilik genel imajın belirsizleşmesine yol açabilir. Bunun yerine kendi alanında daha farklı ve orjinal ürünler sunmak, çok daha etkili bir yöntemdir.

9. Kalite

Sunulan ürünün ve hizmetin yüksek kaliteli olması, müşterilerin tekrar tekrar aynı yere uğraması adına önemlidir. Örneğin; ürünlerinde sadece taze ve doğal malzemeler kullanan veya sadece dayanıklı ürünler satan işletmeler, rakiplerine göre her zaman avantajlı konumdadır.

10. Temizlik ve Hijyen

Mağazanın temizliği hem o ortamda vakit geçiren insanların sağlığı hem de müşterilerin deneyimi açısından atlanmaması gereken bir adımdır. Rafların temiz ve düzenli, diğer alanların ise hijyenik ve şeffaf bırakıldığı işletmeler, müşteri güvenini kazanmada başarılıdır. Bu da sadık müşterilerle dolu geniş bir referans ağına sahip oldukları anlamına gelir.

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11. Kişiselleştirilmiş Hizmet

Bütün süreç boyunca, müşteriye kendini özel hissettiren bazı ufak düzenlemeler de yapılabilir. Siparişlerin içine ufak ve samimi notlar koymak, yakındaki müşteriler için kapıya teslimat opsiyonları sunmak veya kişiye özel promosyonlar sağlamak, müşteri gözünde yükselmede fazlasıyla etkilidir. Mağazaya uğrayan birine hayatıyla ilgili onu önemsediğini hatırlatan birkaç soru sormak bile, kazançlarda büyük fark yaratabilir.

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