Klinik Psikologdan Anne Babalara ve Eğitimcilere Kritik Uyarı: "Bulaşıcı Şiddet" Nasıl Önlenir?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 11:23

Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan saldırılar, ülkemizin gündemine oturdu. Saldırıların öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş olması ise hem velileri hem öğretmenleri hem de diğer öğrencileri tedirgin ediyor. Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarımız da artış gösterebiliyor. Ancak 'bulaşıcı şiddet' etkisine dikkat etmek gerekiyor.

Peki nedir bu bulaşıcı şiddet?

Klinik Psikolog Beyhan Budak, yaptığı paylaşımda hem anne babaları hem de eğitimcileri uyardı.

Kaynak: Instagrambeyhanbudak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen okul saldırılarında can kayıpları yaşandı, onlarca öğrencimiz de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayların ardından sosyal medyadaki paylaşımlarımız da hız kazandı. Bu dönemlerde paylaşımlarımız artsa da bazı noktalarda dikkatli olmak gerekiyor.

Klinik Psikolog Beyhan Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu süreçte hissettiğimiz duygu yoğunluğuyla yapacacağımız bazı paylaşımlar da bu olayların artmasına sebep olabilir.' diyerek uyarıda bulundu.'

"Bulaşıcı şiddet etkisi" nedir? Neler yapabiliriz?

Beyhan Budak 'İlk olarak bu tür olaylarda “bulaşıcı şiddet etkisi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Saldırganın adının, fotoğrafının, kendince bu saldırıyı yapma sebeplerinin, yönteminin detaylı şekilde yayılması, dikkat çekmek isteyen başka bireylere de bir örnek oluşturabilir.

Saldırganların kişisel bilgilerinin sansasyonel biçimde yayılması, tam da onların arzuladığı ünü sağlar ve benzer eylemleri tetikleyebilir.' diyor.

Bu nedenle sosyal medya paylaşım yapanların da basın mensuplarının da bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bu tarz paylaşımlar yapmak, şiddete eğilim içinde olan kişilere örnek teşkil edebilir.

"Ebeveynlerin dikkatli olması gereken bazı işaretler var."

Budak, bu tür saldırıları yapan kişilerin motivasyonlarında intikam almak ve şöhret kazanmak olduğunu söylüyor.  Hem eğitimcilerin hem de velilerin dikkatli olması gereken bazı işaretler ise şu şekilde: 

  • 'Arkadaş çevresinden belirgin şekilde kopma, giderek yalnızlaşma,

  • Aile içinde iletişimin tamamen kesilmesi, eve kapanma,

  • Yoğun ve sürekli öfke, kin besleme, 'bedelini ödeyecekler' türünde ifadeler kullanma,

  • Haksızlık algısında takılma, yaşadığı küçük olayları büyük adaletsizlikler olarak yorumlama,

  • Şiddet içerikli yazılar, çizimler, hikayeler üretme,

  • Silahlar, patlayıcılar veya ölüm konularına yoğun, saplantılı ilgi

  • Sosyal medyada şiddeti öven, intikam temalı paylaşımlar yapma'

Peki ne yapmalı?

'Bu tür belirtiler gösteren kişiler konusunda okullar ve ebeveynler işbirliği içinde olmalı ve kişinin acilen psikolojik destek alması sağlanmalıdır.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
