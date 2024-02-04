Klinik Olarak Öldükten Sonra Hayata Döndürülmüş İnsanların Yaşadıkları Şok Eden Tecrübeler
Klinik Olarak Öldükten Sonra Hayata Döndürülmüş İnsanların Yaşadıkları Şok Eden Tecrübeler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Klinik ölüm sonrası hayata dönme deneyimleri yaşayan kişilerin anlattıkları, insanı derinden sarsan tecrübeler, bilim dünyasının ve halkın dikkatini çekmektedir. Bu olağanüstü hikayeler, ölüm ve ötesi hakkında bilinmeyenlerin perdesini aralıyor ve hayatın özüne dair farklı bir perspektif sunuyor.
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1. "Motor kazası geçirdim ve başım neredeyse kopmak üzereydi."
2. "43 yaşındayken kalp krizi geçirdim ve hastane görevlileri ilk yardım uygulayasıya kadar ölmüştüm."
3. "Bir keresinde denizde boğulmuştum ve suni teneffüsle hayata döndürmüşlerdi."
4. "Alerji yüzünden boğazım şişti ve yavaş yavaş daha çok uykum gelmeye başladı."
5. "Araba kazası geçirdim ve tek hatırladığım mutlu ve güvenli bir his."
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6. "Ülser yüzünden enfeksiyon geçiriyordum ve sonunda kan kusmaya başladım."
7. "Arkadaşım, kardeşleriyle oynarken abisi tarafından suyun altında tutulmuştu ve neredeyse boğularak ölüyordu."
8. "Benim için çok tersti ve boğulurken büyük bir acı içerisindeydim."
9. "Bulutlarda süzüldüğümü hatırlıyorum ve insanlar bana el sallıyordu."
10. "Sanki bir tüneldeydim ve her yer bembeyazdı."
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11. "Uyluk kemiğimi kırdığım için hastaneye yatırılmıştım ve büyük acılar içerisindeydim."
12. "Aşırı dozda insülin kullandığım için iki kere partnerimin kollarında ölüyordum."
13. "Babam büyük bir ameliyat olmuştu ve ağrı kesici vermek yerine yanlışlıkla ölümüne sebep olacak bir ilaç vermişlerdi."
14. "Bütün ailemi ve akrabalarımı gördüğümü hatırlıyorum."
15. "13 yaşımdayken motosiklet kazası geçirdim ve gözlerimi tekrar açtığımda hastaneydim ama olanları hiç hatırlamıyorum."
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