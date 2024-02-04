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Klinik Olarak Öldükten Sonra Hayata Döndürülmüş İnsanların Yaşadıkları Şok Eden Tecrübeler

Klinik Olarak Öldükten Sonra Hayata Döndürülmüş İnsanların Yaşadıkları Şok Eden Tecrübeler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 20:01

Klinik ölüm sonrası hayata dönme deneyimleri yaşayan kişilerin anlattıkları, insanı derinden sarsan tecrübeler, bilim dünyasının ve halkın dikkatini çekmektedir. Bu olağanüstü hikayeler, ölüm ve ötesi hakkında bilinmeyenlerin perdesini aralıyor ve hayatın özüne dair farklı bir perspektif sunuyor.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Motor kazası geçirdim ve başım neredeyse kopmak üzereydi."

'Helikopterle hastaneye götürülürken pilotun, 'sakın uyuma!' dediğini hatırlıyorum. Ne yazık ki uyuyakaldım ve teknik olarak öldüm. Hastanede beni geri canlandırdılar ve ölüm hissinin uykuya gitmekle benzer olduğunu söylemem lazım. Her şey çok huzurlu.'

2. "43 yaşındayken kalp krizi geçirdim ve hastane görevlileri ilk yardım uygulayasıya kadar ölmüştüm."

'Düşündüğümün aksine acısızdı ama hastanede kendime gelince büyük bir acı içindeydim çünkü ilk yardımı biraz sert yapmışlardı.'

3. "Bir keresinde denizde boğulmuştum ve suni teneffüsle hayata döndürmüşlerdi."

3. "Bir keresinde denizde boğulmuştum ve suni teneffüsle hayata döndürmüşlerdi."

'Her şeyin çok huzurlu olduğunu ve etrafımı karanlığın sardığını hatırlıyorum.'

4. "Alerji yüzünden boğazım şişti ve yavaş yavaş daha çok uykum gelmeye başladı."

4. "Alerji yüzünden boğazım şişti ve yavaş yavaş daha çok uykum gelmeye başladı."

'Daha sonrasında uykuyadalarmış gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Açıkcası artık ölmekten çok korkmuyorum.'

5. "Araba kazası geçirdim ve tek hatırladığım mutlu ve güvenli bir his."

5. "Araba kazası geçirdim ve tek hatırladığım mutlu ve güvenli bir his."

'Hayata geri döndüğümdeyse acı içerisindeydim.'

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6. "Ülser yüzünden enfeksiyon geçiriyordum ve sonunda kan kusmaya başladım."

'Hastaneye götürülürken sonunda yaşamaktan bıktığımı düşündüm ve nefes almayı keserek uykuya gittim. Daha sonra kalp masajı yaparlarken uyandım.'

7. "Arkadaşım, kardeşleriyle oynarken abisi tarafından suyun altında tutulmuştu ve neredeyse boğularak ölüyordu."

7. "Arkadaşım, kardeşleriyle oynarken abisi tarafından suyun altında tutulmuştu ve neredeyse boğularak ölüyordu."

'Söylediğine göre bütün vücudu havada uçuyormuş gibi hissetmiş.'

8. "Benim için çok tersti ve boğulurken büyük bir acı içerisindeydim."

'Suni teneffüsle canlandırılırken de büyük acılar çektim...'

9. "Bulutlarda süzüldüğümü hatırlıyorum ve insanlar bana el sallıyordu."

9. "Bulutlarda süzüldüğümü hatırlıyorum ve insanlar bana el sallıyordu."

10. "Sanki bir tüneldeydim ve her yer bembeyazdı."

10. "Sanki bir tüneldeydim ve her yer bembeyazdı."

'Mutlu ve huzurlu hissettiğimi hatırlıyorum.'

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11. "Uyluk kemiğimi kırdığım için hastaneye yatırılmıştım ve büyük acılar içerisindeydim."

11. "Uyluk kemiğimi kırdığım için hastaneye yatırılmıştım ve büyük acılar içerisindeydim."

'Bir gün aniden beni uykumdan kaldırdılar ve ben kızmaya başlayınca bir dakikalığıma ölmüş olduğumu söylediler. Benim için hiçbir şey yoktu ve her yer karanlıktı.'

12. "Aşırı dozda insülin kullandığım için iki kere partnerimin kollarında ölüyordum."

12. "Aşırı dozda insülin kullandığım için iki kere partnerimin kollarında ölüyordum."

'Tek hatırladığım bir huzur hissi ve karanlığın etrafımı kaplamasıydı.'

13. "Babam büyük bir ameliyat olmuştu ve ağrı kesici vermek yerine yanlışlıkla ölümüne sebep olacak bir ilaç vermişlerdi."

13. "Babam büyük bir ameliyat olmuştu ve ağrı kesici vermek yerine yanlışlıkla ölümüne sebep olacak bir ilaç vermişlerdi."

'Son anda fark ettiler ve annemi kurtardılar ama annem bir süreliğine ölmüştü. Geri döndüğünde, ölüm tecrübesinin evine dönmek gibi hissettirdiğini söyledi.'

14. "Bütün ailemi ve akrabalarımı gördüğümü hatırlıyorum."

14. "Bütün ailemi ve akrabalarımı gördüğümü hatırlıyorum."

'Ölmüş olan anneannem bana sarılıyordu ama son anda hayata döndürdüler.'

15. "13 yaşımdayken motosiklet kazası geçirdim ve gözlerimi tekrar açtığımda hastaneydim ama olanları hiç hatırlamıyorum."

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