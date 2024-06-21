Klibinde Eşi Utku Barış Andaç da Oynadı! Aydilge Zorbacılara, Yalancılara 'Gelin Bakalım' Dedi

Müzik dünyasının güçlü kadın vokallerinden Aydilge, uzun bir aranın ardından dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Yeni çıkan şarkısı 'Ben Geldim' ile müzik listelerini alt üst etmeyi planlayan şarkıcı klibinde eşi Utku Barış Andaç'a da yer verdi.