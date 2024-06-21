Klibinde Eşi Utku Barış Andaç da Oynadı! Aydilge Zorbacılara, Yalancılara 'Gelin Bakalım' Dedi
Klibinde Eşi Utku Barış Andaç da Oynadı! Aydilge Zorbacılara, Yalancılara 'Gelin Bakalım' Dedi
Müzik dünyasının güçlü kadın vokallerinden Aydilge, uzun bir aranın ardından dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Yeni çıkan şarkısı 'Ben Geldim' ile müzik listelerini alt üst etmeyi planlayan şarkıcı klibinde eşi Utku Barış Andaç'a da yer verdi.
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Yine Ben Aşık Oldum, Aşka Gel gibi şarkılarıyla tanıdığımız Aydilge, yüksek enerjisini tüm şarkılarında hissettiriyor.
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Klipleri de en az kendisi kadar renkli olan Aydilge, bu sefer de "Ben Geldim" isimli yeni şarkısı ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcının son şarkısında güçlü mesajlar öne çıkarken, 4 yıldır birlikte olduğu eşi Barış Andaç'ın da klipe yer alması dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Son klibinde güçlü mesajlar var demiştik. Aydilge, Ben Geldim'de yalancılara, kibirlilere, çıkarcılara adeta göz dağı veriyor. Hatta biraz da sinirini çıkarıyor desek yeri!
Anlatması bizden dinlemesi sizden. İşte Aydilge'nin son klibi 'Ben Geldim'👇🏻
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