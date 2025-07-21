onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
KKTC’de Asgari Ücrete Ara Zam Yapıldı: Asgari Ücret 44 Bin 546 Liraya Yükseldi

KKTC’de Asgari Ücrete Ara Zam Yapıldı: Asgari Ücret 44 Bin 546 Liraya Yükseldi

KKTC
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 21:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından yüzde 17.79’luk ara zam kararı çıktı. Yapılan ara zamla birlikte KKTC’de asgari ücret net 44 bin 546 liraya yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3’üncü kez bir araya geldi ve ara zam kararı alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3’üncü kez bir araya geldi ve ara zam kararı alındı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Asgari ücret Brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363, 16 TL, saatlik 295,39 TL oldu” dedi.

Yapılan zammın komisyondaki işçi tarafının teklifi olduğu ve kararın işverenlerin itirazına rağmen oy çokluğu ile alındığı duyuruldu.

Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Türkiye’de uygulanan asgari ücret yeni yılla birlikte 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Hükümet kanalından yapılan açıklamalarda asgari ücrete ara zam için çalışma yapılmadığı da belirtilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

100.000 olsa ne olacak herşey aşırı pahalı üretim ekonomileride yok

duygu kzn

Yavru vatan 44 bin ana vatan 22 bin 😂

hayaldi.gercek_oldu

Memur emeklisini bitiren bu hükumet ve destekliyicisine oy yok