KKTC’de Asgari Ücrete Ara Zam Yapıldı: Asgari Ücret 44 Bin 546 Liraya Yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından yüzde 17.79’luk ara zam kararı çıktı. Yapılan ara zamla birlikte KKTC’de asgari ücret net 44 bin 546 liraya yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3’üncü kez bir araya geldi ve ara zam kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
100.000 olsa ne olacak herşey aşırı pahalı üretim ekonomileride yok
Yavru vatan 44 bin ana vatan 22 bin 😂
Memur emeklisini bitiren bu hükumet ve destekliyicisine oy yok