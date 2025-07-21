KKTC’de Asgari Ücrete Ara Zam Yapıldı: Asgari Ücret 44 Bin 546 Liraya Yükseldi

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Asgari ücret Brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363, 16 TL, saatlik 295,39 TL oldu” dedi.

Yapılan zammın komisyondaki işçi tarafının teklifi olduğu ve kararın işverenlerin itirazına rağmen oy çokluğu ile alındığı duyuruldu.