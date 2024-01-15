Kızına Çiçek Alan Babadan İş Deneyimi Sorulmasından Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kızına Çiçek Alan Babadan İş Deneyimi Sorulmasından Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yepyeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü eski adı Twitter, yeni adı X'te en çok hangi paylaşımlar güldürmüş, kimlerin etkileşimi alıp yürümüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bu da tecrübedir sonuçta.
Hepsi ziyan oluyor.
Bu kadar hızlı nasıl konu değiştirdi?
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👇
Karlı bir Erzurum deplasmanı
Büyük fedakarlık...
👇
Bu dizi bir yerlerde hala oynuyor gibime geliyor.
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İnsanlığın ortak değeri...
Ne alaka?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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