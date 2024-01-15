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Kızına Çiçek Alan Babadan İş Deneyimi Sorulmasından Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kızına Çiçek Alan Babadan İş Deneyimi Sorulmasından Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.01.2024 - 18:19

Bakalım yepyeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü eski adı Twitter, yeni adı X'te en çok hangi paylaşımlar güldürmüş, kimlerin etkileşimi alıp yürümüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Ah be...

Bu da tecrübedir sonuçta.

Bu da tecrübedir sonuçta.
twitter.com

Hepsi ziyan oluyor.

Hepsi ziyan oluyor.
twitter.com

Bu kadar hızlı nasıl konu değiştirdi?

Bu kadar hızlı nasıl konu değiştirdi?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Karlı bir Erzurum deplasmanı

Karlı bir Erzurum deplasmanı
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Büyük fedakarlık...

Büyük fedakarlık...
twitter.com

👇

👇
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Bu dizi bir yerlerde hala oynuyor gibime geliyor.

Bu dizi bir yerlerde hala oynuyor gibime geliyor.
twitter.com
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İnsanlığın ortak değeri...

İnsanlığın ortak değeri...
twitter.com

Ne alaka?

Ne alaka?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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