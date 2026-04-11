Kızılcık Şerbeti’nin Reyting Açıklamasından Taşacak Bu Deniz Goygoylarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti’nin Reyting Açıklamasından Taşacak Bu Deniz Goygoylarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.04.2026 - 15:57

11 Nisan Cumartesi günü televizyon gündemi yine diziler ve kulis haberleri etrafında şekillendi. Yeni bölümlerden öne çıkan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Oyuncu kadrolarına dair iddialar ve set arkası gelişmeler dikkat çekti. Yeni projelerle ilgili hazırlıklar da konuşulmaya devam etti. Günün öne çıkan başlıklarını kısaca derledik.

Ece Dizdar, Saba Tümer’in programına konuk olarak oyunculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Ece Dizdar, Saba Tümer’in programına konuk olarak oyunculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle keskin yüz hatlarının bazı roller için tercih edilmediğini anlattı. Dizdar, casting süreçlerinde bu tür detayların etkili olduğunu vurguladı. 👇

“Evet tipim zengin arkadaşlar. Casting diye bir şey var. Benim çenem çok keskin, hatlarım sivri, gözümün rengi belli. Dolayısıyla her rol olmuyor. Boşnak olduğum için daha Avrupai bir tipim var.”

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting rekabetinde Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta olduğu gibi üç kategoride de zirvede yer aldı. Taşacak Bu Deniz, 10 Nisan Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle Uzak Şehir'in reytinglerini neredeyse ikiye katladı.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü reytinglerde adeta şov yaptı.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü reytinglerde adeta şov yaptı.

Reyting uzmanı, Kızılcık Şerbeti'nin reytinginin neden arttığını açıkladı. 'Eve düşen yıldırım... Evin ortasına yabancı bir çocuk atıp 'bunun annesi kim' sorusunu sorup cevabı bölüme saklayınca fragman %30 yüksek gitmişti. Orta blokta Cemo-Başak yüzleşmesinde de bir anda +1 puan artması bunu gösteriyor gibi'

Ajda Pekkan ve Barış Baktaş konserin ardından kuliste buluştu.

Ajda Pekkan ve Barış Baktaş konserin ardından kuliste buluştu.

Sevdiğim Sensin’de Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş’ın dizideki partneri Nilüfer’e Deniz Işın oynuyor. Diziyi yakından takip eden Ajda Pekkan da Nilüfer için konuştu ve “Civan’ı üzme” dedi. Pekkan ve Baktaş’ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi, dizinin fanlarından beğeniler yağdı.

10 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

10 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 13.68 (1)

AB: 14.50 (1)

ABC: 14.91 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 7.44 (2)

AB: 7.96 (2)

ABC: 8.23 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 4.96 (5)

AB: 1.77 (11)

ABC: 3.21 (8)

X’te konu en iyi yüzleşme sahnelerine geldi.

X’te konu en iyi yüzleşme sahnelerine geldi.

Bazen dizilere kendimizi kaptırdığımız anlar olabiliyor. Kimi olayların sonucunda da “keşke içini dökseydi, haddini bildirseydi” diyebiliyoruz. İşte X kullanıcıları da düşüncelerimize tercüman olan, “Sonunda!” dedirten o sahneleri sıraladı…

Ünlü sanatçı İntizar, Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı İntizar, Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Daha önce Eşref Rüya dizisi için hazırladığı şarkıyla gündeme gelen sanatçı, yeni bir teklif aldığını söyledi. Bu teklifin Yeraltı dizisinden geldiğini ifade etti. Ancak bu projeye dahil olmayı tercih etmediğini belirtti. Duygusal düşündüğü ve Eşre Rüya’yı sevdiği için kabul etmediğini dile getirdi.

TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki Fatih Furtuna kafa karışıklığı yaşatmaya devam etti.

TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki Fatih Furtuna kafa karışıklığı yaşatmaya devam etti.

Eren Vurdem'in sosyal medya hesapları Taşacak Bu Deniz seyircisi tarafından düzenli stalklanırken Vurdem'in dizi hakkında yapılan bir paylaşıma yorum atması epey heyecanlandırdı. Bunun yanı sıra Taşacak Bu Deniz setine gelen sarmanın ardından sarma fotoğrafı paylaşmasının şifre olacağı iddia edilen Vurdem bu yorumu beğendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdü.

Hikaye, Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni’nin anne ve babasının izini sürmek için Trabzon’a gelmesiyle şekilleniyor. Ancak Eleni’nin yolculuğu, kısa sürede başka hayatlara dokunan daha geniş bir hikayeye dönüşüyor. Bu da her bölümde farklı çatışmaları ve sürprizleri beraberinde getiriyor. 

Goygoyseverler de her sahneden kendilerine yeni malzeme çıkarmayı başarıyor. Gelin, son bölümün ardından yapılan yorumlara birlikte göz atalım.

Final yapan Sahipizler'in Haşmet'i Turgut Tunçalp, A.B.İ. dizisindeki rolü açıklandı.

Final yapan Sahipizler'in Haşmet'i Turgut Tunçalp, A.B.İ. dizisindeki rolü açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Turgut Tunçalp, A.B.İ. dizisine İhtiyar rolüyle dahil olacak. 14. bölümde ekibe katılacak olan İhtiyar, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan’ın İzmir’deki her şeyini emanet ettiği dostu olarak karşımıza çıkacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
