O Dizi Resmen Uçtu, 2 Puan Birden Yükseldi: 10 Nisan Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

11.04.2026 - 12:15

10 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık ŞerbetiTaşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 10 Nisan Cuma günü reyting sonuçlarına 4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti damga vurdu. Kızılcık Şerbeti 2 puan birden reyting artırarak 2. sırada yer aldı. Taşacak Bu Deniz ise AB kategorisinde reyting yükselterek liderliğini korudu.

İşte 10 Nisan Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 10 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz AB kategorisinde yaşadığı reyting artışıyla liderliğini korurken rakip dizi Kızılcık Şerbeti resmen atağa geçti. Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen tam 2 puan birden reyting artırdı ve reytinglerde 8'e dayandı.

10 Nisan Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 13.68 (1)

AB: 14.50 (1)

ABC: 14.91 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 7.44 (2)

AB: 7.96 (2)

ABC: 8.23 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 4.96 (5)

AB: 1.77 (11)

ABC: 3.21 (8)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
