Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Yengeler, yengelerimiz...
2. Yeni Apo hakkındaki en haklı yorum!
3. 👇
4. Bu üçlü çıkınca kanalı değiştirenler...
5. Doğa uslan be kızım!
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6. Eski Apo'yu şimdiden özledik!
7. Şu papağan kadar olamadın Doğa!
8. 👇
9. Nilay'ı biraz garip bulabilir 😅
10. 👇
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11. 👇
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