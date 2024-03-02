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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 17:13

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Yengeler, yengelerimiz...

1. Yengeler, yengelerimiz...
twitter.com

2. Yeni Apo hakkındaki en haklı yorum!

2. Yeni Apo hakkındaki en haklı yorum!
twitter.com

3. 👇

4. Bu üçlü çıkınca kanalı değiştirenler...

5. Doğa uslan be kızım!

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6. Eski Apo'yu şimdiden özledik!

7. Şu papağan kadar olamadın Doğa!

8. 👇

9. Nilay'ı biraz garip bulabilir 😅

10. 👇

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11. 👇

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