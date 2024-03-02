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"Aposuz Senaryo Zordu" Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan "Apo" Açıklaması!

"Aposuz Senaryo Zordu" Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut'tan "Apo" Açıklaması!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 12:17

Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasının ardından yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, söz konusu değişim hakkında açıklama yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo karakteriyle kalbimize taht kuran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo karakteriyle kalbimize taht kuran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavi süreci epey uzun olan oyuncu mecburen Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılırken, yerine meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan geldi.

Tedavi süreci epey uzun olan oyuncu mecburen Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılırken, yerine meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan geldi.

Yani Abdullah olarak karşımıza çıkan Ahmet Mümtaz Taylan dizinin 53. bölümünün son sahnesinde kendini gösterirken, oyuncunun Apo performansına haliyle yorum yağdı.

Yani Abdullah olarak karşımıza çıkan Ahmet Mümtaz Taylan dizinin 53. bölümünün son sahnesinde kendini gösterirken, oyuncunun Apo performansına haliyle yorum yağdı.

Bu yorumlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

Bu yorumlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

Settar Tanrıöğen'in yokluğundan bahseden Turgut paylaşımında Ahmet Mümtaz Taylan'a hoş geldin derken, bu oyuncu değişikliğinin nasıl gerçekleştiğini de açıkladı.

Settar Tanrıöğen'in yokluğundan bahseden Turgut paylaşımında Ahmet Mümtaz Taylan'a hoş geldin derken, bu oyuncu değişikliğinin nasıl gerçekleştiğini de açıkladı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama:
twitter.com

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