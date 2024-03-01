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Unutmadılar: Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Settar Tanrıöğen'e Duygusal Veda!

Unutmadılar: Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Settar Tanrıöğen'e Duygusal Veda!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 23:14

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrasında diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen'in diziden ayrılmasının ardından rol arkadaşları oyuncuya veda etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavi süreci uzayan Settar Tanrıöğen mecburen diziden ayrılırken, yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bıraktı.

Tedavi süreci uzayan Settar Tanrıöğen mecburen diziden ayrılırken, yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bıraktı.

Settar Tanrıöğen diziden ayrılırken, rol arkadaşları onu unutmadı ve usta oyuncuya vedalarını açıkladılar.

Settar Tanrıöğen diziden ayrılırken, rol arkadaşları onu unutmadı ve usta oyuncuya vedalarını açıkladılar.

İşte Serkan Tınmaz, Barış Kılıç ve Ceren Karakoç'un duygulandıran paylaşımları:

İşte Serkan Tınmaz, Barış Kılıç ve Ceren Karakoç'un duygulandıran paylaşımları:
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